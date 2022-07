Parroting Trump, les perdants primaires du GOP jettent le doute sur les élections

DENVER (AP) – Ce n’était pas un choc que le représentant de l’État Ron Hanks et la greffière du comté de Mesa, Tina Peters, aient facilement perdu leurs récentes primaires républicaines au Colorado pour le Sénat américain et le secrétaire d’État.

Hanks a été dépassé 14 contre 1 par son rival. Peters, qui rivalisait pour devenir la plus haute responsable des élections du Colorado, avait été inculpée de sept chefs d’accusation de crime alléguant qu’elle avait aidé à orchestrer une violation du disque dur de son système de vote.

Mais la semaine dernière, les deux candidats ont officiellement demandé un recomptage de leurs élections primaires du 28 juin, suggérant des irrégularités généralisées constatées par personne d’autre que leurs propres campagnes et alliés.

“J’ai des raisons de croire que de nombreux méfaits se sont produits lors de la primaire de juin 2022”, a écrit Peters dans sa demande de recomptage, “et que le résultat apparent de cette élection ne reflète pas la volonté des électeurs du Colorado, non seulement pour moi, mais aussi pour de nombreux autres Américains. Premiers candidats primaires à l’échelle de l’État et locaux.

America First est une coalition de candidats conservateurs et de titulaires de charge qui, entre autres, promeuvent le mensonge selon lequel le démocrate Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020.

Cette idée s’est profondément infiltrée dans les primaires républicaines de cette année, qui ont révélé une nouvelle stratégie politique parmi de nombreux candidats : se présenter sur une plate-forme qui nie la défaite du président Donald Trump il y a deux ans. Alors que certains de ces candidats perdent leurs propres courses, ils atteignent de nouvelles frontières dans le déni des élections en insistant sur le fait que ces primaires ont également été truquées.

“Il y a une raison claire pour laquelle ils le font, et c’est une attaque coordonnée beaucoup plus large contre la liberté de vote à travers le pays”, a déclaré Joanna Lydgate de States United Action. Son groupe soutient les responsables électoraux qui reconnaissent la validité des élections de 2020.

Notant qu’elle est entraîneure de basket-ball pour les jeunes, Lydgate a ajouté une autre raison : “Vraiment, ce sont des gens qui sont de mauvais perdants, des gens qui ne veulent pas accepter la défaite.”

Les principaux perdants ont un modèle évident : Trump lui-même.

Après sa première défaite électorale lors de sa course à la Maison Blanche en 2016, dans les caucus de l’Iowa, Trump a sans fondement revendiqué une fraude et exigé une enquête. Lorsqu’il a été élu président plus tard cette année-là, il a affirmé que la fraude était la raison pour laquelle la démocrate Hillary Clinton avait remporté plus de voix que lui. Trump a mis en place une commission pour essayer de prouver cela. Cette commission a été dissoute lorsqu’elle n’a produit aucune preuve.

Après sa défaite en 2020, Trump et ses partisans ont perdu 63 des 64 contestations judiciaires aux élections. Trump a continué à blâmer la fraude, sans preuves, même après que son propre procureur général et les examens des élections dans les États n’aient pas révélé d’actes répréhensibles généralisés qui auraient un impact sur le résultat.

Le refus des élections post-primaires de cette année pourrait être un aperçu pour novembre, lorsque les républicains affronteront les démocrates dans des milliers de courses à travers le pays. On s’attend à ce que le GOP réussisse bien – une attente qui pourrait ouvrir la voie à davantage de fausses allégations de fraude lorsque certains de ces candidats perdent.

Pourtant, certains républicains n’attendent pas que les électeurs démocrates interviennent avant de faire des allégations de fraude non fondées.

Certains candidats récents qui ont fait cela sont relativement marginaux.

En Géorgie, les deux recrues de Trump pour défier le gouverneur et le secrétaire d’État de l’État – l’ancien sénateur David Perdue et l’ancienne représentante Jodi Hice – ont admis leur défaite après avoir perdu les primaires de mai. Mais Kandiss Taylor, un candidat marginal qui n’a remporté que 3% des voix primaires pour le poste de gouverneur, a refusé de céder, affirmant qu’il y avait une tricherie généralisée.

En Caroline du Sud, le républicain Harrison Musselwhite – qui passe par Trucker Bob – a perdu sa primaire contre le gouverneur Henry McMaster de 66 points de pourcentage. Pourtant, il s’est plaint de problèmes avec l’élection à l’État partie, tout comme un autre candidat perdant du GOP, Lauren Martel, qui s’est présenté au poste de procureur général. Le parti a rejeté leurs revendications.

D’autres qui ont crié à la fraude sont plus importants.

Joey Gilbert, qui est arrivé deuxième de la primaire républicaine du Nevada pour le poste de gouverneur, a publié une vidéo sur Facebook quelques jours après le décompte de juin lui montrant 26 000 votes à court. “Ces élections, la façon dont elles se sont déroulées, c’est comme du fromage suisse”, a-t-il déclaré. “Il y a trop de trous.”

Gilbert, qui a assisté au rassemblement de Trump près de la Maison Blanche le 6 janvier 2021, avant l’émeute au Capitole américain, a exigé un recomptage. Les résultats semblent peu susceptibles de modifier considérablement le décompte final. Il n’a pas renvoyé de messages sollicitant des commentaires.

En Arizona, l’ancienne présentatrice de nouvelles Kari Lake a remporté l’approbation de Trump dans sa quête de la nomination du parti au poste de gouverneur, insistant sur le fait qu’il avait remporté la présidence en 2020. La semaine dernière, elle a déclaré à ses partisans que son principal adversaire à la primaire “pourrait essayer de définir le étape pour un autre vol »dans la primaire du mois prochain.

Cela lui a valu une réprimande du gouverneur Doug Ducey, un républicain qui a soutenu la principale rivale de Lake, Karin Taylor Robson.

“Les élections de 2022 n’ont même pas encore eu lieu, et déjà nous voyons des spéculations doutant des résultats – surtout si certains candidats perdent”, a tweeté Ducey. “C’est l’une des choses les plus irresponsables que je puisse imaginer.”

La campagne de Lake n’a pas renvoyé de messages demandant des commentaires.

Dans le Colorado, le greffier du comté Peters a immédiatement remis en question les premiers résultats une fois que le décompte l’a montrée perdante dans la course du secrétaire d’État. Revendiquant la fraude alors qu’elle suivait l’ancienne greffière du comté Pam Anderson, une démystificateur régulier des mensonges électoraux de Trump, Peters a déclaré: “En regardant les résultats, c’est tellement évident qu’il devrait être inversé.”

Elle et le candidat au Sénat Hanks ont répété les mensonges électoraux de Trump, une position qui leur avait valu un solide soutien au printemps dernier lors de l’assemblée d’État du GOP, forte de 3 000 personnes, une convention à laquelle assistaient les militants les plus puissants du parti. Les deux candidats, dans des lettres au bureau du secrétaire d’État la semaine dernière demandant un recomptage, ont cité ce soutien pour expliquer pourquoi ils n’auraient pas pu perdre leurs primaires.

Hanks a référé un journaliste à une adresse e-mail pour les médias des deux candidats, bien que personne n’ait répondu aux questions envoyées à cette adresse.

Les militants qui assistent au rassemblement du GOP ne sont qu’une petite fraction des 600 000 qui ont voté à la primaire de juin. Selon les résultats préliminaires, Peters a perdu par 88 000 voix et Hanks par 56 000 voix.

Leurs lettres de recomptage donnaient les raisons pour lesquelles les candidats pensaient que ces décomptes de votes étaient « artificiellement contrôlés ».

Le bureau du secrétaire d’État du Colorado a déclaré qu’un recomptage coûterait 236 000 $ pour chaque candidat. Vendredi soir, date limite fixée par le bureau pour recevoir l’argent, aucun candidat n’avait payé, selon la porte-parole Annie Orloff.

Nicholas Riccardi, Associated Press