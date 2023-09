Parrainer un océan ? La petite nation insulaire de Niue a un plan novateur pour protéger sa partie du Pacifique

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) — La petite nation insulaire du Pacifique, Niue, a élaboré un nouveau plan pour…

Dans le cadre de ce plan, lancé mardi à New York par le Premier ministre de Niue, Dalton Tagelagi, les particuliers ou les entreprises peuvent payer 148 dollars pour protéger 1 kilomètre carré (environ 250 acres) d’océan contre des menaces telles que la pêche illégale et les déchets plastiques pendant une période donnée. de 20 ans.

Nioué espère récolter plus de 18 millions de dollars grâce à ce projet en vendant 127 000 unités de kilomètres carrés, ce qui représente les 40 % de ses eaux qui forment une zone marine protégée sans prélèvement.

Dans une interview accordée à l’Associated Press avant le lancement, Tagelagi a déclaré que son peuple avait toujours eu un lien étroit avec la mer.

« Niue n’est qu’une île au milieu du grand océan bleu », a déclaré Tagelagi. « Nous sommes entourés par l’océan et nous vivons de l’océan. C’est notre gagne-pain.

Il a déclaré que les Niouéens ont hérité et appris l’océan de leurs ancêtres et qu’ils veulent pouvoir le transmettre à la prochaine génération dans le cadre d’une santé durable.

L’essentiel de la pêche à Niue est destinée à subvenir aux besoins de la population locale, bien qu’il existe quelques opérations commerciales à petite échelle et occasionnellement une pêche hauturière à l’échelle industrielle, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

« En raison de toute la pêche illégale et de toutes les autres activités en ce moment, nous avons pensé que nous devrions prendre les devants et enseigner aux autres que nous devons protéger l’océan », a déclaré Tagelagi.

Pêche non réglementée peut épuiser les stocks de poissonsqui ne peut alors pas se reconstituer, tandis que les plastiques peuvent être ingérés par la faune marine ou s’y emmêler. Le changement climatique d’origine humaine a également conduit à des océans plus chauds et plus acidesmodifiant les écosystèmes pour les espèces sous-marines.

Niue est également particulièrement vulnérable à la montée du niveau de la mer qui menace ses terres et ses eaux douces, et l’île est exposée à des tempêtes tropicales plus intenses. chargé par de l’air et des eaux plus chaudes.

Avec une population de seulement 1 700 habitants, Niue reconnaît avoir besoin d’une aide extérieure. C’est l’un des plus petits pays au monde, éclipsé par un territoire océanique 1 200 fois plus grand que sa masse terrestre.

Dans le cadre de ce plan, l’argent du parrainage – appelé Ocean Conservation Commitments – sera administré par une fiducie caritative.

Niue achètera 1 700 unités de parrainage, soit une pour chacun de ses citoyens. Parmi les autres donateurs du lancement figurent la philanthrope Lyna Lam et son mari Chris Larsen, qui ont cofondé la société de blockchain Ripple, et Conservation International, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, qui a aidé à mettre en place certains aspects techniques du projet.

Maël Imirizaldu, biologiste marin et responsable régional de Conservation International, a déclaré que l’un des problèmes de l’approche conventionnelle du financement de la conservation des océans était la nécessité pour des endroits comme Niue de rechercher constamment de nouveaux financements, projet par projet.

« L’idée principale était d’essayer de changer cela, de changer la priorité et de les aider réellement à obtenir un financement afin qu’ils puissent planifier pour les 10, 15, 20 prochaines années », a déclaré Imirizaldu.

Simon Thrush, professeur de sciences marines à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, qui n’a pas participé au projet, a déclaré que cela semblait positif.

« C’est une bonne idée », a déclaré Thrush, ajoutant que tant que le plan était soigneusement examiné et garanti sur le long terme, « je serais partant ».

