Il y a quelques jours, les créateurs de Chiranjeevi vedette Parrain avait annoncé que le nouveau morceau du film intitulé Thaar Maar Thakkar Maar sortira le 15 septembre 2022. La chanson comporte également Salman Khan qui a un camée dans le film. Le morceau devait sortir aujourd’hui à 19h02, mais les créateurs ont juste partagé le lien audio et celui d’une application musicale. Dans leur tweet, ils ont mentionné que la vidéo lyrique sortira bientôt. Mais, plus tard, ils ont tweeté que la vidéo lyrique ne sortira pas aujourd’hui en raison d’un problème technique, et ils annonceront bientôt la date de sortie de la chanson.

Maintenant, cela a bouleversé les fans de Chiranjeevi et Salman Khan, car ils attendaient avec impatience la vidéo lyrique de la chanson. Les fans qualifient la maison de production de “pire”. Découvrez les tweets ci-dessous

Le 5 octobre, le film arrivera également à l’heure ou il y aura un problème technique ou il sortira le 6 ou le 7 octobre ?? ?#DieuPèreLe5Oct https://t.co/KXoXaJdqJ5 Beingshaarik (@Beingshaarik) 15 septembre 2022

La pire équipe .. Les pires promotions .. Littéralement, ces personnes sont de vrais coupables en diluant le battage médiatique de #DieuPèreLe5Oct https://t.co/iSBM0qAyhC GV (@venkider) 15 septembre 2022

La pire maison de production ????? https://t.co/344SPM32EP ? (@MirzapurFC) 15 septembre 2022

Eh bien, espérons que bientôt la chanson sortira et impressionnera les fans.

Godfather est un film telugu, mais il sera également doublé et diffusé en hindi. Salman a fait une apparition dans le film, et les fans des deux stars ont hâte de les regarder ensemble sur grand écran. Réalisé par Mohan Raja, le film met en vedette Nayanthara dans le rôle principal féminin, et sa sortie est prévue le 5 octobre 2022. Parrain est un remake du film malayalam Lucifer qui mettait en vedette Mohanlal et Prithviraj Sukumaran. Le film original a été un succès au box-office.