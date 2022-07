Parrain: Chiranjeevi révèle pourquoi il a choisi Salman Khan plutôt qu’Aamir Khan pour le camée spécial

Les lignes semblent s’estomper entre l’industrie du film sud et Bollywood. Il y a beaucoup de croisements qui se passent dans les jours à venir. De nombreuses stars du Sud font leurs débuts à Bollywood tandis que de nombreuses stars de Bollywood seront vues dans de grands films du Sud. Salman Khan va être vu dans Chiranjeevile film Parrain. Il va avoir une longue apparition dans le film. Mais il semble qu’Aamir Khan soit en colère contre Chiranjeevi pour ne pas l’avoir appelé pour le camée.

Aamir Khan se plaint à Chiranjeevi d’avoir choisi Salman Khan pour parrain

Récemment, Naga Chaitanya a interviewé Chiranjeevi et Aamir Khan à Hyderabad dans le cadre du prochain film Laal Singh Chaddha. C’est au cours de cette conversation qu’Aamir Khan a révélé l’histoire. Il a déclaré qu’il avait demandé à Chiranjeevi de le laisser faire n’importe quel rôle dans son film. Et deux jours plus tard, il apprend que Salman Khan va faire partie de Godfather. Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait faire des films en télougou, Aamir Khan a répondu qu’il aimerait le faire. Ajoutant plus loin, “Vous voyez que je disais à Chiranjeevi garu que” s’il vous plaît, permettez-moi de faire quelque chose pour vous “. Puis il a dit:” Je vais vous appeler “. Et deux jours plus tard, il m’a dit que, “Je tournais avec Salman (Khan) et il me disait quelque chose à propos du film”. Puis je lui ai demandé : “Tu ne m’as pas appelé. Tu appelles Salman ?”

À cela, Chiranjeevi a répondu: “Le rôle n’était pas une question de cœur et de cerveau, mais de physique. Nous avons donc opté pour Salman.” D’accord alors !

Laal Singh Chaddha distribution et date de sortie

Le film d’Aamir Khan, qui est une adaptation de Forrest Gump de Tom Hanks, sortira au mois d’août 11. Outre Aamir Khan, Naga Chaitanya et Chiranjeevi, le film met également en vedette Kareena Kapoor Khan dans un rôle central.