Paroles glaçantes d’un tortionnaire russe qui m’a demandé si je voulais “une mort rapide ou une belle mort”, déclare le prisonnier de guerre britannique Aiden Aslin

Un BRIT capturé par les Russes en Ukraine détaille aujourd’hui son remarquable combat de survie de cinq mois – et comment ses ravisseurs ont déclaré que sa mort pourrait être “rapide” ou “belle”.

Dans sa première interview depuis sa libération cette semaine, le brave Aiden Aslin, 28 ans, raconte dimanche au Sun comment il a été battu, poignardé et forcé d’écouter des chansons soviétiques dans une minuscule cellule 24 heures sur 24.

Aiden Aslin dit que ses ravisseurs russes l’ont averti qu’il pourrait avoir une mort “rapide” ou “belle” Crédit : Dan Charité

Aiden dit qu’il était tellement concentré sur sa survie qu’il n’a pas eu le temps de verser des larmes Crédit : EPA

Aiden dit avoir été battu à plusieurs reprises par les Russes alors qu’il était prisonnier Crédit : Dan Charité

Son calvaire terrifiant n’a pris fin qu’après que l’ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a négocié un échange de prisonniers extraordinaire.

Aiden, réuni hier avec sa mère et sa fiancée ukrainienne, a admis : “Je n’aurais jamais pensé m’en sortir vivant.”

Aiden, né à Notts, avait construit une nouvelle vie en Ukraine en 2018 – tombant amoureux de Diane Okovyta et rejoignant les marines.

Il a ensuite combattu les Russes après leur invasion en février.

Mais son bataillon a été acculé lorsqu’il a manqué de nourriture et de munitions lors du siège sanglant de Marioupol en avril.

Avant de se rendre, Aiden a appelé sa mère Angela Wood, 51 ans, et a également dit à Diane: “Peu importe quoi, je te reverrai.”

Cependant, il craignit bientôt que ses jours soient comptés.

Il se souvient : « Ils ont feuilleté mon passeport et ont rapidement réalisé que ce n’était pas ukrainien.

« Le soldat a demandé en russe : ‘D’où venez-vous ?’ Je lui ai dit que je venais de Grande-Bretagne et il m’a donné un coup de poing au visage.

« Ils m’ont séparé des autres et ont commencé à m’interroger à l’arrière d’un véhicule blindé.

“Je suis allé voir mon commandant et j’ai dit : ‘Écoute, je vais être pris, ils vont probablement me tuer, j’ai besoin que tu dises à ma famille quand tu sors, si tu sors, que je les aime’ .”

Aiden a été conduit en République populaire de Donetsk, conduit dans un centre de détention avec une cagoule sur la tête et battu à plusieurs reprises avec une matraque pendant l’interrogatoire.

Chaque réponse qu’il a donnée a été accueillie par un autre passage à tabac, tandis qu’ils menaçaient également de lui couper l’oreille.

Après s’être effondré sur le sol, il a de nouveau été frappé au front – souffrant de blessures que le monde verrait 24 heures plus tard lorsque les hommes de main de Vladimir Poutine ont annoncé sa capture sur les réseaux sociaux.

Aiden a déclaré: “L’officier fumait une cigarette et s’est agenouillé devant moi pour demander:” Savez-vous qui je suis? J’ai dit « non » et il a répondu en russe : « Je suis ta mort ».

Il a dit : ‘As-tu vu ce que je t’ai fait ?’. Il a pointé mon dos. Il m’a montré son couteau et j’ai réalisé qu’il m’avait poignardé.

« Il m’a alors demandé : ‘Veux-tu une mort rapide ou une belle mort ?’.

“J’ai répondu en russe, ‘Une mort rapide’. Il a souri et a dit ‘Non, tu vas avoir une belle mort… et je vais m’assurer que ce soit une belle mort.”

Au cours des cinq mois suivants, il a été détenu 24 heures sur 24 dans une cellule d’à peine 4 pieds sur 6 pieds et jonchée de cafards et de poux.

‘BELLE MORT’

Il était affamé de soleil et n’était autorisé qu’à filmer des vidéos de propagande et à prendre des appels avec le ministère des Affaires étrangères.

Ses ravisseurs ont joué l’hymne national russe en boucle et lui ont ordonné de se lever et de le chanter ou d’être battu à nouveau.

Lorsqu’ils ont ouvert la grille de sa cellule, on lui a ordonné de crier : « Gloire à la Russie ».

En mai, il a été jugé pour mercenaire et a profité de l’occasion pour communiquer avec sa famille, se frottant le nez en mentant.

Au milieu d’un tollé mondial, il a été condamné à mort et on lui a dit qu’il serait abattu par un peloton d’exécution.

Aiden a déclaré : « Pendant les cinq mois de captivité, je n’ai pas pu pleurer.

“Quand j’ai appris que j’avais été condamné à mort, j’ai voulu pleurer mais je ne pouvais tout simplement pas. C’était littéralement une question de survie.

« Votre vie est entre les mains de ces gens et vous faites ce qu’ils vous disent de faire ou vous en subissez les conséquences.

“Malgré tout ce que nous avons traversé, je savais que tôt ou tard nous verrions la lumière au bout du tunnel et que je reviendrais voir Diane et ma famille.”

Aiden a retrouvé sa petite amie ukrainienne Diane Okovyta Crédit : Dan Charité

La nouvelle qu’il espérait depuis longtemps est finalement arrivée cette semaine lorsqu’il a été encagoulé, sorti de sa cellule et placé dans un camion en direction de l’aéroport de Rostov-on-Don en Russie.

Ses compagnons captifs – John Harding, 59 ans, Shaun Pinner, 48 ans, Dylan Healy, 22 ans et Andrew Hill, 35 ans – étaient également là.

Aiden a déclaré : « J’ai entendu l’un des soldats dire ‘échange’. J’ai commencé à m’énerver mais je n’arrêtais pas de me dire : ‘Arrête, arrête’.

“J’ai peut-être mal entendu. Ils ont dit:” Avez-vous entendu les nouvelles de la reine? “.

“J’en avais entendu parler à la radio dans ma cellule quelques jours plus tôt alors j’ai dit ‘Oui’. C’était assez émouvant.

«On m’a mis dans le camion, on m’a dit de me mettre à genoux et j’avais du ruban adhésif autour de mes poignets et de mes yeux.

“Nous avons été placés dans une position de stress et liés ensemble afin que nous ne puissions pas bouger.

“Je n’avais toujours aucune idée de ce qui se passait, mais après plusieurs heures, nous sommes arrivés à l’aéroport.”

Il a poursuivi : « J’avais retiré la bande et j’essayais de comprendre où j’étais. Je regarde un groupe de Saoudiens et l’un des gars dit : ‘Est-ce que c’est Roman Abramovich ?’ »

Il s’est alors rendu compte qu’ils étaient en train d’être libérés. Lorsqu’ils sont montés à bord de l’avion, Abramovich a serré la main d’Aiden en lui disant: “C’est bon de t’avoir ici.”

Il a ajouté: “Nous nous sommes assis et Shaun s’est assis à côté de moi. Abramovich regardait tout le monde.

“Il était un peu timide et ne voulait pas nous embêter. C’était incroyable.

“Moins de 48 heures plus tôt, j’étais à l’isolement, traité pire qu’un chien et maintenant j’étais dans un avion avec des gens qui ne voulaient pas me faire de mal.”

Tearful Aiden, qui est de retour chez sa mère à Newark, a rencontré ses jeunes neveux pour la première fois hier.

Il a déclaré: «Je tiens à remercier M. Abramovich du fond du cœur. Je suis ici aujourd’hui à cause de lui et non dans cet endroit horrible.

Aiden et quatre autres prisonniers de guerre britanniques ont été libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers Crédit : Universal News & Sport