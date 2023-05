Paroles déchirantes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : : ZUMAPRESS.com / MEGA

Les fans présents de Taylor Swift Le concert du MetLife Stadium du 26 mai a eu la chance d’acheter une version spéciale d’elle Minuits CD, qui comprenait une chanson inédite intitulée « You’re Losing Me ». Les paroles racontent l’histoire de quelqu’un qui tombe amoureux et essaie de vouloir que son partenaire se batte pour lui. On ne sait pas si cette chanson a été écrite quand Minuits a été initialement publié, ou si Taylor l’a écrit après sa rupture avec Joe Alwyn plus tôt cette année.

Cependant, les paroles semblent définitivement autobiographiques, et de nombreux fans sont certains que la chanson est l’hymne de rupture dévastateur de Taylor. « Arrête, tu me perds », chante-t-elle dans le refrain. « Je ne trouve pas de pouls. Mon cœur ne commencera plus pour toi. Le rythme cardiaque réel de la chanteuse est échantillonné en arrière-plan du morceau, ce qu’elle a également fait sur la chanson de 2014 « Wildest Dreams ».

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Cependant, la partie la plus déchirante de la chanson est peut-être le pont, où Taylor laisse entendre que la personne dans la chanson ne voulait pas se marier. « Je ne m’épouserais pas non plus », chante-t-elle. « Une personne pathologique qui plaît aux gens, qui voulait seulement que vous la voyiez, et je m’évanouis en pensant: ‘Fais quelque chose, bébé, dis quelque chose.' »

Le début de la chanson coupe immédiatement profondément aussi. « Vous dites, ‘Je ne comprends pas’ et je dis, ‘Je sais que vous ne comprenez pas' », commence Taylor. « Nous pensions qu’un remède viendrait à temps, maintenant, je crains que ce ne soit pas le cas. N’oubliez pas de regarder cette pièce, nous l’avons adorée à cause de la lumière. Maintenant, je reste assis dans le noir et je me demande s’il est temps.

Taylor et Joe étaient ensemble depuis plus de six ans avant leur rupture choquante. Il a fait l’objet de plusieurs chansons d’amour sur la version originale de Minuits, y compris « Lavender Haze », « Snow On The Beach », « Mastermind » et « Sweet Nothing », que les deux ont écrit ensemble. L’album a été inspiré par les nuits blanches tout au long de la vie de Taylor, de sorte que plusieurs des chansons n’ont pas nécessairement été écrites sur la situation actuelle pour elle (exemple : « Would’ve, Could’ve, Should’ve », qui était écrit sur sa relation de 2009 avec John Mayer).

Plus à propos Taylor Swift

Parce que Taylor a été catégorique sur le fait qu’elle voulait que sa musique parle, elle ne précisera probablement jamais si la chanson a été écrite ou non avant ou après la rupture de Joe. Quoi qu’il en soit, elle semble avoir quitté la scission, car elle passe du temps avec Matty Healey ces dernières semaines.

Lien connexe En rapport: Le petit ami de Taylor Swift : tout ce qu’il faut savoir sur la romance de Matty Healy, Joe Alwyn Split et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.