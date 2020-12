Quoi de mieux que du poulet frit? Un film à ce sujet, bien sûr.

Dans ce qui est largement considéré comme un brillant gadget marketing, KFC (une marque qui n’a certainement pas besoin d’être présentée) a annoncé qu’elle sponsoriserait un mini-film sur Lifetime. Le film, intitulé « Une recette pour la séduction », est aussi intrigant que cela puisse paraître – il est basé sur le fondateur emblématique de KFC, Harland Sanders. Oui, vous l’avez deviné, c’est l’homme sur le logo.

L’intrigue du film est probablement aussi commerciale que possible, mais qui s’en soucie? Il contient beaucoup de poulet frit. Harland Sanders, joué par Mario Lopez, s’installe dans une maison où il rencontre la jeune héritière. Elle finit par tomber amoureuse de lui et rejette un prétendant que sa mère avait choisi pour elle.

Ma fille et moi nous sommes disputés lors du dîner hier soir pour savoir si Mario Lopez compte ou non comme « sexy » Colonel Sanders. Je suis l’équipe de Sexy Mario. – Rhino (@RhinoReally) 9 décembre 2020

Bien que les événements décrits dans le film soient fictifs, il s’avère que les créateurs se sont inspirés de la vraie vie du colonel Sanders.

Sanders avait la réputation d’être un coureur de jupons, comme l’écrit le Washington Post. Il a divorcé de sa première femme pour épouser Claudia Price, qui avait vécu et travaillé avec lui en tant que maîtresse pendant qu’il travaillait dans une station-service. Claudia, comme beaucoup ne le savent peut-être pas, avait un rôle crucial à jouer dans l’empire de Sanders. En fait, Sanders et Claudia ont développé ensemble la recette du poulet frit qui est maintenant un favori dans le monde entier.

Le journaliste Adam Chandler a également partagé quelques anecdotes sur le magnat du poulet frit et ses habitudes de femme:

Dans un article pour Slate, Chandler a écrit en détail sur qui était vraiment le colonel Sanders. Il s’est avéré qu’il y avait deux choses qu’il aimait vraiment – jurer et les femmes. Chandler a également écrit que le colonel avait des antécédents d’adultère et de féminisation qui peuvent presque être qualifiés de harcèlement aujourd’hui.

Dans ses tweets, Chandler a écrit: «On disait souvent que Sanders était un coureur de jupons. Une histoire indélicate et souvent imprimée sur la famille Sanders est que sa première femme n’était pas dans l’intimité au-delà de la procréation, qui est (franchement) plus d’informations que quiconque a besoin de connaître le colonel. Ils ont divorcé et Sanders a épousé Claudia Ledington, une serveuse dans son café phare. Elle n’a pas assez de crédit pour l’avoir aidé à créer l’empire KFC. «

Cette affirmation a été confirmée par la fille de Sanders, Margaret, qui a parlé des désirs de son père dans sa biographie en 1996. Selon Slate, elle avait dit que la libido de son père était telle que sa mère, Joséphine, ne pouvait pas la satisfaire. Il avait besoin d’un «partenaire consentant» et il l’a trouvé chez d’autres femmes.

Et KFC, au fil des ans, a vraiment capitalisé sur l’idée que le colonel Sanders était excité – des nouvelles torrides aux émissions sexy, ils ont réussi à combiner romance, désirs et poulet frit pour créer un personnage fascinant et attrayant de son fondateur. En 2017, par exemple, KFC a publié une nouvelle bizarre et torride mettant en vedette le colonel Sanders et l’a nommé «Tender Wings of Desire».