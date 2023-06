« Parodie » ou « avant-gardiste » ? Des centaines de personnes pèsent sur le serment de citoyenneté en un clic

Permettre aux nouveaux Canadiens de prêter le serment de citoyenneté en cochant une case en ligne est une idée dégoûtante qui réduira le coût du processus et ouvrira la porte à la fraude – ou une notion avant-gardiste qui aidera à réduire l’arriéré des demandes de citoyenneté, selon qui vous demander.

C’est selon les centaines de commentaires que le gouvernement fédéral a reçus à propos de l’idée au cours des derniers mois.

En février, les libéraux ont demandé au public de se prononcer sur leur plan visant à permettre aux gens de se retirer d’une cérémonie officielle en personne ou en ligne et de prêter plutôt le serment de citoyenneté d’un simple clic de souris.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a présenté le concept comme un moyen de résoudre rapidement un arriéré de personnes attendant de prêter serment et de devenir officiellement Canadiens. On s’attend à ce que les gens évitent environ trois mois d’attente entre passer leur test de citoyenneté et devenir officiellement un Canadien.

Les 691 commentaires envoyés révèlent des opinions profondément divisées sur ce qui serait un changement fondamental dans la façon dont les nouveaux Canadiens prêtent allégeance à King et à leur pays. Les noms ont été supprimés des commentaires avant leur mise en ligne.

« C’est une idée HORRIBLE ! » une personne a écrit en réponse au règlement proposé.

« Cette proposition prend ce qui devrait être l’une des choses les plus significatives qu’une personne puisse faire dans sa vie et l’assimile à la commande d’une nouvelle paire de sous-vêtements chez Amazon. »

Plusieurs commentaires ont suggéré que le changement ressemblerait plus à des achats en ligne qu’à une cérémonie solennelle qui changerait la vie.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, se lève pendant la période des questions le 9 février 2023 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Certains l’ont qualifié de dégoûtant, de honte ou de parodie.

D’autres ont vu l’option en un clic comme un moyen de donner aux gens une flexibilité et une certitude indispensables, en particulier pour ceux qui vivent dans des communautés éloignées ou qui n’ont pas les moyens de s’absenter du travail.

« Il s’agit d’une initiative progressiste, avant-gardiste et vraiment louable et devrait être mise en œuvre dès que possible », a écrit une personne.

« Cela aiderait à augmenter les taux d’acquisition de la citoyenneté, en particulier par les membres des communautés autochtones et des minorités racialisées, car ces communautés ont un revenu disproportionnellement plus faible et ont moins de flexibilité pour planifier un jour de congé pour prêter serment lors d’une cérémonie traditionnelle.

Essor des cérémonies en visioconférence

Pendant les fermetures pandémiques, les nouveaux Canadiens ont commencé à prêter leurs serments de citoyenneté par Zoom virtuel présidé par un juge ou un fonctionnaire de la citoyenneté.

Même après que le gouvernement a repris les cérémonies en personne, la majorité des nouveaux Canadiens ont reçu pour instruction de prêter serment en ligne afin de faire passer rapidement plus de personnes dans le système.

Au cours de la seconde moitié de 2022, moins de 10 % des cérémonies de citoyenneté se sont déroulées en personne et la grande majorité s’est déroulée par vidéoconférence, selon les données gouvernementales fournies au Parlement.

Une cérémonie virtuelle de prestation de serment de citoyenneté aura lieu en 2021. ( Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

Le gouvernement ne suit pas le nombre de personnes qui ont demandé une cérémonie en personne et n’en ont pas obtenu, mais a déclaré qu’il s’attend à ce que si le changement se concrétise, il y aurait moins de personnes choisissant d’assister à une cérémonie et moins de cérémonies dans l’ensemble.

La nouvelle proposition amènerait les cérémonies virtuelles un peu plus loin, éliminant la nécessité pour un juge ou un fonctionnaire de présider une cérémonie et permettant aux nouveaux citoyens d’attester leur serment d’un simple clic de souris.

« Bien que je sois vraiment enthousiaste à l’idée d’organiser une cérémonie en personne, si cela se fait au prix d’une citoyenneté retardée, je préférerais choisir l’option la plus rapide », a écrit une personne.

D’autres ont souligné que des temps d’attente plus longs peuvent retarder la livraison des nouveaux passeports canadiens nécessaires pour voyager.

« J’ai adoré ma cérémonie et l’opportunité de marquer l’occasion, mais il était difficile d’obtenir mon nouveau passeport pour voyager quand j’en avais besoin, donc l’opportunité de réduire les temps d’attente est excellente », a déclaré une personne.

« J’ai entendu parler de nombreuses personnes qui ont souffert parce qu’elles ont dû attendre longtemps pour obtenir leur passeport », a déclaré un autre.

Crainte de fraude

Les critiques ont déclaré que les arriérés du gouvernement et le manque de cérémonies en personne disponibles étaient une mauvaise raison de menacer la tradition séculaire.

« L’objectif devrait être d’essayer de traiter les arriérés en offrant plus d’opportunités de cérémonie, au lieu de déprécier l’expérience en en faisant un clic auto-administré », a écrit l’un d’eux.

D’autres s’inquiètent encore de la possibilité de fraude, bien que le gouvernement envisage d’utiliser un portail Web sécurisé pour les serments en un clic.

S’ils sont approuvés, les changements au règlement sur la citoyenneté entreraient en vigueur dès ce mois-ci pour un coût d’environ 5 millions de dollars sur 10 ans.