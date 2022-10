Parmi plusieurs attractions hantées du comté de Lake, Realm of Terror devient une destination – Shaw Local

ROUND LAKE BEACH – De retour en force pour sa 20e année, Realm of Terror Haunted House à Round Lake Beach vise à être à la hauteur de son nom.

Présentée sous le nom de “Maison hantée ultime de l’Illinois”, l’attraction a fermé ses portes en 2020 à la suite de la pandémie et a ouvert ses portes l’année dernière en capacité limitée.

“C’est notre première grande année depuis 2019”, a déclaré Stephen Kristof, qui a ouvert Realm of Terror (www.realmofterror.com) en 2003. “Nous devenons fous et nous nous amusons à le faire.”

Agrandi et rénové cette année d’une maison hantée «exagérée» à une destination au 421 W. Rollins Road à Round Lake Beach, Realm of Terror propose désormais un bar et un grill, des food trucks et une boutique de cadeaux.

Il est né de la passion de Kristof pour le divertissement.

“Nous continuons à le faire parce que nous l’aimons”, a-t-il déclaré.

La maison hantée est définitivement plus une attraction pour adultes, a déclaré Kristof, conçue pour les personnes d’au moins 16 ans et plus. C’est mieux décrit avec le mot “intense”, a-t-il dit.

“Nous sommes ici pour faire peur”, a déclaré Kristof. “Nous sommes là pour vous faire pleurer et vous renvoyer chez vous avec des cauchemars.”

Pour ceux qui recherchent un événement plus familial, Kristof a ouvert The Halloween Experience à Elgin. Cette attraction propose un spectacle de musique et de lumière au volant avec de grandes décorations et un champ de citrouilles à l’intérieur du Camp Big Timber au 37W955 Big Timber Road.

Après quelques années d’activités limitées en raison de la pandémie, Kristof espère que les gens ont hâte de sortir et de s’amuser ce mois-ci.

“Nous nous attendons à ce que ce soit une excellente année”, a-t-il déclaré.

Décrit comme une expérience immersive, Realm of Terror s’appuie sur une équipe de maquilleurs et une moyenne d’environ 150 acteurs par nuit tout au long de la saison d’Halloween.

“Je dis à mon personnel:” Le jour où ça cessera d’être amusant, arrêtez de venir “”, a déclaré Kristof. « C’est dur, épuisant de longues heures jusque tard dans la nuit. … Nous recevons des gens de tous les horizons de la terre, des gens qui travaillent dans des entreprises et des gens qui voyagent avec des cirques et tout le reste. Nous nous réunissons tous les soirs pour faire un spectacle incroyable.

“Il y a quelque chose de magique là-dedans.”

Les effets de maquillage de l’attraction sont gérés par Stevie Calabrese, un concurrent de la saison neuf de l’émission SyFy “Face Off”. Calabrese, de Grayslake, est arrivé à la sixième place de l’émission de téléréalité, qui a mis les maquilleurs au défi de s’affronter pour un prix en argent, un concurrent étant généralement éliminé chaque semaine par le jury.

Des scénographes professionnels créent les décors et les environnements de Realm of Terror, et les frayeurs commencent dans le parking.

Parmi quatre maquilleurs, Tiffany Beaudry de Fox Lake se déguise également en sorcière des marais pour effrayer les gens en ligne. Nounou de jour, elle fait partie de Realm of Terror depuis 2008, lorsque quelqu’un l’a vue lors d’un concours de costumes et lui a suggéré de postuler pour un emploi.

Elle a toujours aimé Halloween et a aimé se maquiller elle-même et celle de ses amis. Realm of Terror est un travail de rêve, a-t-elle déclaré.

“C’est formidable de voir à quel point vous pouvez apporter de la joie aux acteurs et aux personnes qui s’en sortent”, a-t-elle déclaré. “Et vous effrayez les gens, ce qui est amusant.”

Habillé en Dozer, le clown rouge et noir, au cours de la dernière décennie à Realm of Terror et au moins 10 ans auparavant dans d’autres repaires, Martin Nelson de Round Lake Beach attend avec impatience la saison d’Halloween chaque année.

Il a un travail de jour mais se transforme en Dozer la nuit avec son propre costume personnel et ses effets spéciaux de maquillage.

“Je fais pleurer ou vomir les gens”, a déclaré Nelson, qui a beaucoup d’histoires effrayantes. « Ça devient assez intense. … C’est un peu addictif. C’est un peu comme si vous deveniez quelqu’un d’autre pour une nuit.

Realm of Terror est l’une des nombreuses attractions hantées du comté de Lake qui cherchent à attirer les fans en octobre.

Créé en 1997, Dungeon of Doom Haunted House (www.dungeonofdoom.com) a trouvé une maison dans une ancienne usine de 45 000 pieds carrés au 600 29th St. à Zion. En plus d’une expérience Buried Alive, les visiteurs peuvent braver les couloirs interminables du Mercy General Hospital, le gore de Quimby’s Slaughter House, le labyrinthe sans fin de The Underworld et la paranoïa de The Condamned.

Au Six Flags Great America à Gurnee, Fright Fest (www.sixflags.com/greatamerica/events/fright-fest-event) présente de nombreuses maisons hantées et des zones effrayantes alors que la terreur d’Halloween envahit le parc d’attractions certains jours du mois. Des activités familiales sont disponibles pendant certaines heures de la journée.