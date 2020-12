Parmi nous, le jeu mobile massivement populaire qui vient de remporter le titre du meilleur jeu mobile de 2020 aux Game Awards, est enfin arrivé sur Nintendo Switch. La mise à jour a été annoncée par Nintendo hier soir lors de sa dernière Indie World Showcase – une plate-forme qui a également donné de la popularité à des jeux tels que Raji: An Ancient Epic, le premier jeu de console en Inde. Among Us a gagné en popularité ces derniers temps, grâce à sa disponibilité sur les plateformes de téléphonie mobile (iOS et Android), ainsi qu’à des événements comme celui où la représentante américaine dans l’État de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a décidé de rejoindre un flux de jeu et jouer parmi nous aussi.

Avec ce port, Nintendo Switch est devenue la première console à figurer parmi nous. Le jeu n’était jusqu’à présent disponible que sur PC et appareils mobiles, et l’une des raisons en était l’importance des chats vocaux et des conversations sur Among Us, que ces plates-formes permettent facilement. Switch, en revanche, ne permet pas nativement les conversations vocales ni ne le prend en charge, et pour le moment, on ne sait pas comment Nintendo suggérerait une solution de contournement pour cela. Les rapports indiquent que les joueurs peuvent choisir de contourner ce problème en s’associant à une application pour smartphone, mais cela ne semble pas en soi être une façon très intuitive de s’y prendre.

Parmi nous est un jeu indéniablement populaire, et les chiffres le soutiennent. Au moment de la publication, Among Us est 12e sur les charts Steam mondiaux, devant des titres comparativement plus populaires tels que Rocket League et Football Manager. Sur la liste de popularité de tous les temps, Among Us se classe 8ème avec un pic de près d’un demi-million de joueurs. Avec sa première sur Switch, Among Us a maintenant une plus grande portée de ratissage en plus grand nombre.