Parmi les étudiants, une découverte troublante sur le SSPT

Les étudiants actuels ont vécu quelques années chaotiques, et cela apparaît dans leurs évaluations de santé mentale d’au moins une manière significative. Le New York Times rapporte que les diagnostics de trouble de stress post-traumatique , ou SSPT, au sein de ce groupe démographique a plus que doublé entre 2017 et 2022, les scientifiques constatant que la prévalence de cette maladie est passée de 3,4 % à 7,5 %. La nouvelle recherche publiée jeudi dans Réseau ouvert JAMA a examiné les réponses de plus de 390 000 personnes provenant de plus de 300 écoles à l’étude Healthy Minds, une enquête annuelle en ligne, et a également constaté une augmentation notable du nombre de personnes interrogées. trouble de stress aigu . Les chiffres des TSA ont plus que triplé, passant de 0,2 % en 2017 à 0,7 % en 2022.

Yusen Zhai, qui dirige le centre de conseil communautaire de l’Université d’Alabama à Birmingham et est l’un des co-auteurs de l’étude, a déclaré au Fois que les « facteurs de stress sociétaux plus larges » peuvent probablement être en partie responsables de l’augmentation du SSPT/TSA. Ces facteurs de stress peuvent inclure tout, depuis la pandémie (surtout si un élève a perdu un être cher à cause du COVID ou a enduré de longs confinements) et les fusillades dans les écoles, jusqu’aux « agressions sexuelles, violences physiques et catastrophes naturelles », selon l’étude – tous les déclencheurs possibles du stress. problèmes de santé mentale. « L’ampleur de cette augmentation est en effet choquante », déclare Zhai, soulignant que son équipe s’attendait à une légère augmentation du nombre de diagnostics, mais pas autant qu’elle l’a fait.

Un communiqué note que le SSPT, qui se caractérise après un événement traumatisant par des symptômes tels que des flashbacks, des mauvais rêves et une anxiété sévère, « peut conduire à des symptômes plus persistants, tandis que l’impact du TSA peut être plus transitoire, de quelques jours à un mois ». « . Les résultats des chercheurs « suggèrent la nécessité de stratégies de prévention et d’intervention ciblées et tenant compte des traumatismes par les professionnels de la santé mentale et les décideurs politiques pour soutenir la population étudiante affectée », écrivent-ils. Connaissez-vous un étudiant qui pourrait avoir besoin de soutien en matière de santé mentale ? Santé de Harvard a un apprêt sur la façon de garder l’anxiété à distance et que faire lorsqu’elle survient. (Plus d’histoires sur le SSPT.)