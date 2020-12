La famille de l’acteur James Doohan célèbre après avoir gardé un secret majeur au cours des 12 dernières années.

Le regretté Doohan, qui a interprété le célèbre ingénieur en chef Montgomery «Scotty» Scott dans la série télévisée originale «Star Trek», a fait passer ses cendres en contrebande à bord de la Station spatiale internationale, où elles flottent convenablement dans l’espace aujourd’hui.

« Je garde un secret depuis plus de 12 ans », a écrit Chris Doohan, l’un des fils de l’acteur de « Star Trek » sur Twitter, ajoutant un lien vers un article du 25 décembre du Times de Londres révélant le secret. L’ingénieur de Starship Enterprise a parcouru près de 1,7 milliard de kilomètres dans l’espace, en orbite autour de la Terre plus de 70000 fois, après que ses cendres aient été cachées secrètement sur la Station spatiale internationale.

Doohan est décédé en 2005 à 85 ans et avait toujours rêvé de se reposer parmi les étoiles.

« Mon père avait trois passions: l’espace, la science et les trains. Il a toujours voulu aller dans l’espace », a déclaré Chris Doohan au Times.

Richard Garriott, entrepreneur et l’un des premiers citoyens privés dans l’espace, dit qu’il a fait passer les cendres de James Doohan sur l’ISS en 2008 lors d’une mission de 12 jours en tant qu’astronaute privé dans un complot concocté par Chris Doohan.

Le câlin consistait à imprimer trois cartes avec une photographie de Doohan et à les plastifier chacune avec une pincée de cendres scellées à l’intérieur cachées dans son fichier de données de vol.

« Tout ce qui est officiellement embarqué est enregistré, inspecté et mis en sac – il y a un processus, mais il n’y a pas eu le temps de le faire subir », a déclaré Garriott au Times.

L’une des trois cartes est encadrée sur un mur de la maison californienne de Doohan, ce que Doohan a tweeté samedi.

Garriott en fit flotter un autre dans l’espace. Le troisième est sous le revêtement du sol du module Columbus de la station spatiale, où il l’a caché en 2008.

« Pour autant que je sache, personne ne l’a jamais vu là-bas et personne ne l’a déplacé », a déclaré Garriott. « James Doohan a sa place de repos parmi les étoiles. »

Chris Doohan a dit qu’on lui avait dit de « garder ce silence pendant un petit moment » et nous voici 12 ans plus tard. Ce qu’il a fait était touchant – cela signifiait tellement pour moi, tellement pour ma famille et cela aurait signifié tellement beaucoup à mon père. »