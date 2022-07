Parmi les athlètes professionnels, Bill Russell était un activiste pionnier

Haywood a déclaré que ses coéquipiers qualifieraient en plaisantant Russell de “papa” de Haywood en raison de leur proximité. Parfois, les discussions nocturnes de Haywood avec Russell s’accompagnaient de conseils surprenants sur l’activisme.

“Il me disait toujours de ne pas trop s’emballer parce que nous étions dans les années 70”, se souvient Haywood. “Il était en quelque sorte en train de me guider en me disant : ‘N’allez pas trop loin en ce moment parce que vous êtes un joueur et que vous devez jouer le jeu. Mais vous avez pris une position et vous avez bien réussi, mais n’allez pas trop loin. Il était, genre, en train de me donner un garde-corps.

Russell n’a jamais craint d’aller trop loin en tant que joueur activiste lui-même. Il n’a pas été dissuadé par les railleries racistes qu’il a absorbées lors des jeux, ou lorsque des vandales sont entrés par effraction dans sa maison, ont peint des épithètes à la bombe sur le mur et ont laissé des excréments sur le lit après avoir déménagé sa famille à Reading, Mass. Quand il a essayé de déménager sa famille dans une autre maison à proximité, certains habitants du quartier majoritairement blanc ont lancé une pétition pour l’empêcher d’entrer.

“J’ai dit alors que je n’avais pas peur du genre d’hommes qui viennent dans l’obscurité de la nuit”, a écrit Russell pour le magazine Slam en 2020. “Le fait est que je n’ai jamais trouvé la peur utile.”

Il n’a pas toujours eu le soutien de ses coéquipiers. En 1961, par exemple, les Celtics se sont rendus à Lexington, Ky., pour un match d’exhibition contre les St. Louis Hawks. Lorsque le restaurant de l’hôtel ne servait pas les joueurs noirs de l’équipe, Russell a mené une frappe du match. Ses coéquipiers blancs ont joué le jeu. Bob Cousy, l’un des coéquipiers blancs de Russell, a déclaré à l’écrivain Gary M. Pomerantz des décennies plus tard pour le livre de 2018 “The Last Pass: Cousy, the Celtics and What Matters in the End” qu’il avait “honte” d’avoir participé au Jeu. Le président Barack Obama a cité l’histoire de 1961 en donnant à Russell la médaille présidentielle de la liberté en 2011.