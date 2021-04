L’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a été expulsé pour dissidence alors que son équipe remportait une victoire 3-1 à Parme en Serie A samedi.

Milan a pris une confortable avance de deux buts à la pause grâce aux buts d’Ante Rebic à la huitième minute – un but brillamment établi par Ibrahimovic – et à une belle finition de Franck Kessie sur le coup de la mi-temps.

La tâche de Milan est devenue beaucoup plus difficile juste avant l’heure, cependant, comme à l’improviste, Ibrahimovic a reçu un carton rouge pour quelque chose qu’il a dit à l’arbitre, au grand étonnement de l’international suédois.

L’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli a déclaré qu’Ibrahimovic l’avait informé qu’il n’avait pas manqué de respect ou offensé l’arbitre.

« Je viens de parler à Zlatan, il m’a dit qu’il s’était disputé avec l’arbitre et que cela avait duré un certain temps », a déclaré Pioli à Sky Sport Italia. «Il m’a assuré qu’il ne lui manquait pas de respect et surtout qu’il ne l’offensait pas.

« Qu’a-t-il rapporté à l’arbitre? Zlatan m’a dit qu’il avait dit » tu ne te soucies vraiment pas de ce que je te dis « . »

Le huitième carton rouge du Suédois de 39 ans dans les cinq meilleures ligues européennes, et le premier en Serie A depuis février 2012, était étrange, étant donné que l’arbitre et Ibrahimovic n’étaient pas proches l’un de l’autre lorsque l’attaquant de Milan a été limogé.

Riccardo Gagliolo a remis Parme dans le match six minutes après le rouge d’Ibrahimovic, mais Rafael Leao a ajouté un troisième en retard pour Milan, deuxième, alors que les hommes de Stefano Pioli réduisaient l’écart à l’Inter Milan à huit points, les leaders du championnat affrontant Cagliari dimanche.

Parme reste en difficulté à la 19e place du classement, à quatre points de la zone de sécurité.

Pioli a souligné que son objectif principal était de ramener son équipe en Ligue des champions après une absence de sept ans, Milan devançant de sept points Napoli, cinquième, dans ce qui est une course parmi les quatre premières très disputée.

« J’ai aimé l’approche vue par les garçons après le match contre la Sampdoria [in last weekend’s draw] », A ajouté Pioli. » Nous avions besoin d’une réaction.

« Nous avons failli gâcher le match en seconde période mais c’était important de gagner et de se rapprocher de la Ligue des champions.

« Nous devions montrer que nous comprenions nos erreurs et réalisions une performance différente. Nous étions plus rapides et nous avons trouvé plus de solutions. »