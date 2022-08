Parlux condamné à payer à Jay-Z près de 7 millions de dollars de redevances

Parlux prend une autre défaite dans sa bataille juridique avec Jay-Z après que la marque soit maintenant condamnée à lui payer près de 7 millions de dollars en redevances arrière.

Jay-Z a lancé 2022 avec une grande victoire en justice contre Parlux Fragrances. La société a poursuivi Hov en affirmant qu’il n’avait pas respecté la fin de leur contrat d’un contrat de parfum de 2012 et voulait une compensation de 68 millions de dollars. Parlux a affirmé que Hov n’aurait jamais fait la promotion de leur parfum commun “Gold By Jay-Z”. Près d’une décennie plus tard, Parlux a eu sa journée devant le tribunal et a pris le L.

Parlux Fragrances condamné à payer à Jay-Z près de 7 millions de dollars de redevances.

À l’origine, la demande reconventionnelle de l’avocat de Hov, Alex Spiro, n’a pas été accordée, mais grâce à l’appel du premier département de la division d’appel, Jay-Z a ensuite obtenu un jugement de 4,5 millions de dollars. Selon Complexe, le nombre final de redevances dues à Jay-Z a dépassé le montant initial. Le juge de la Cour suprême de Manhattan, Andrew Borrok, a ordonné jeudi à la société de parfums de verser à Jay-Z 6,78 millions de dollars de redevances impayées, intérêts compris. N’oublions pas que ce montant s’ajoute à tous les frais juridiques qu’ils ont dépensés pendant une décennie pour se rendre au tribunal. Au final, ils auraient peut-être dû prendre leur L en privé plutôt qu’en public car tout ce qui pouvait mal tourner, a mal tourné pour Parlux.