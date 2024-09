Parlons santé mentale – Le stress et son impact sur la santé mentale – Le Carillon

Parlons à nouveau du stress et de son impact sur notre santé mentale. Parce que nous sommes tous différents, nous réagissons différemment au stress et le vivons de différentes manières.

Par exemple, Kathy est terrifiée à l’idée de parler en public, tandis qu’un de ses meilleurs amis adore être sous les feux de la rampe. Anita trouve du plaisir et de la détente en aidant ses parents âgés à répondre à leurs besoins de base, mais sa sœur, qui l’aide également, trouve les exigences de la garde très stressantes. Peter s’épanouit sous la pression au travail et estime qu’il fait de son mieux lorsqu’il a des délais serrés. Mais un collègue se ferme lorsque les exigences du travail augmentent. Et Rick n’a aucun problème à renvoyer la nourriture du restaurant à la cuisine ou à se plaindre du mauvais service, mais sa femme trouve beaucoup trop stressant de se plaindre et choisit de ne rien dire d’une expérience culinaire décevante.

Les facteurs de stress sont les situations et les pressions qui nous font ressentir du stress. Nous avons l’habitude de considérer les facteurs de stress comme étant négatifs, comme un horaire de travail surchargé ou une relation instable. Mais tout ce qui nous impose des exigences élevées ou nous oblige à nous adapter peut être stressant. Des événements positifs comme se marier, avoir un bébé, acheter une maison, aller à l’université ou obtenir une promotion peuvent également être stressants.

Les événements qui nous causent du stress dépendent, au moins en partie, de la façon dont nous les percevons. Ce qui est stressant pour une personne peut être agréable pour une autre. Par exemple, le trajet du matin pour se rendre au travail peut rendre une personne anxieuse et tendue parce qu’elle craint d’être en retard à cause des embouteillages, tandis que d’autres personnes peuvent trouver ce même trajet relaxant parce qu’elles ont appris à prévoir suffisamment de temps pour les retards imprévus et à apprécier ensuite d’écouter leur musique préférée en conduisant.

Les facteurs de stress peuvent être d’origine externe ou interne. Les causes externes courantes comprennent les changements majeurs dans la vie, les problèmes financiers, les problèmes ou les conflits au travail, les difficultés relationnelles, les horaires surchargés et les besoins des enfants et de la vie de famille. Certaines des causes internes courantes peuvent être l’incapacité à accepter l’incertitude, le pessimisme, le discours intérieur négatif, le perfectionnisme, les attentes irréalistes et le manque d’assurance. Ces facteurs de stress sont auto-générés.

Des études récentes ont démontré qu’une exposition prolongée au stress peut être à l’origine de nombreux problèmes de santé graves. Nous savons désormais que le stress chronique a un effet perturbateur sur presque tous les systèmes de notre corps. Le stress peut augmenter notre tension artérielle, augmenter notre risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, affaiblir notre système immunitaire et accélérer le processus de vieillissement. Le stress à long terme peut même modifier le fonctionnement de notre cerveau, nous rendant plus vulnérables à l’anxiété ou à la dépression.

Les gens demandent souvent

Q. Que puis-je faire si j’ai l’impression que le stress dans ma vie est hors de contrôle ?

A. Même si vous pensez que les causes externes du stress échappent à votre contrôle, parce que vous ne pouvez pas les changer ou les faire disparaître, n’oubliez pas que vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous y réagissez. Bien que vous ne puissiez pas effacer complètement le stress de votre vie, vous pouvez contrôler dans quelle mesure il vous affecte. Gérer efficacement le stress signifie prendre en charge votre façon de penser, votre environnement, votre emploi du temps, vos émotions et la façon dont vous gérez les problèmes.

Cela implique de changer la situation lorsque cela est possible, de changer votre réaction lorsqu’il est impossible de changer la situation et de prendre suffisamment de temps pour vous reposer et vous détendre. Le yoga, la méditation et la respiration profonde sont d’excellents moyens d’activer la réponse de relaxation de votre corps. Pratiqués régulièrement, ils aident à réduire le niveau de stress quotidien et à augmenter vos sentiments de joie et de sérénité. Ces pratiques améliorent également votre capacité à rester calme et concentré sous pression, c’est pourquoi de nombreux athlètes professionnels les incluent dans leurs programmes d’entraînement réguliers.

Nous avons tous la capacité de réduire l’impact du stress lorsqu’il survient. Avec de la pratique, nous pouvons apprendre à repérer les facteurs de stress potentiels et choisir de garder le contrôle lorsque la pression commence à monter. Dans les prochaines chroniques, nous parlerons plus en détail des impacts spécifiques du stress sur notre santé et de la façon dont nous pouvons apprendre à rester détendus et à rétablir notre équilibre lorsque la vie devient trop mouvementée.