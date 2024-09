Parlons politiques | Équilibrer le « cocktail de mobilité »

Les enjeux du transport ont une fois de plus marqué les derniers mois. Que ce soit dans la capitale, dans l’est de Montréal ou à Gatineau, le « mot commençant par T » – le tramway – a beaucoup fait parler. Au même moment, des élus municipaux mènent de front un combat avec Québec pour dénouer l’impasse du financement du transport collectif. Et même si le gouvernement investit massivement dans le réseau routier, certains estiment qu’on mène une guerre à l’automobile.

Les Québécois vivant loin des grands centres et des banlieues sont dépendants de leur voiture pour se déplacer. Dans tous les débats concernant le financement du transport collectif, parle-t-on assez des besoins de ceux qui n’y ont pas accès ?

Nicolas Ryan : Chez CAA-Québec, nous représentons 1,3 million de membres. En écoutant les débats sur le transport, certains nous écrivent parce qu’ils ont l’impression de se faire dire que c’est une mauvaise choix de posséder une voiture. Notre posture est que l’automobile fait partie d’un cocktail de mobilité. On s’est également positionné en faveur d’un réseau structurant de transports en commun à Québec, ce qui a fait crier des membres. Mais en les sonnant, 81 % d’entre eux étaient aussi en faveur. La polarisation des débats est de plus en plus large, mais la critique de masse des gens est rationnelle et capable de faire la part des choses.

Jacques Demers : À la Fédération québécoise des municipalités, on représente l’ensemble des MRC du Québec. On appuie sur le transport collectif partout où c’est possible de le faire, mais ce n’est pas toujours la solution. [Dans ma région à Magog]on a fait le test avec [une ligne d’autobus]. Pendant une année, la moyenne des personnes à bord, sur environ 30 kilomètres, était d’une personne. La réalité, c’est que même si on avait doublé ou triplé le service, on n’était pas en train de régler une problématique.

Marie-Soleil Gagné : C’est un sujet qui me passionne parce que je travaille pour Accès transports viables, qui fait la défense des droits des utilisateurs des transports actifs et collectifs. Je ne suis pas une fille de ville. Je viens de la Gaspésie. Mais en tant que néo-urbaine, je vois les iniquités territoriales en matière de transport, malgré le fait que c’est écrit dans les politiques gouvernementales qu’on veut offrir des options de mobilité à tous les citoyens, peu importe où ils vivent. Or, ce n’est pas le cas. [Où j’ai grandi]on est fortement dépendant de l’automobile pour se déplacer, sans quoi on peut être confiné chez soi.

Concernant l’exemple que vous donnez, Monsieur Demers, d’un autobus qui s’avérait pratiquement vide dans votre région, après avoir constaté que le projet n’atteignait pas sa cible, quelles ont été les prochaines étapes ?

Jacques Demers : Ce qu’on a fait, c’est de nous concentrer aux endroits [où il y avait des besoins]. Dans cette MRC, on s’est rendu compte qu’il y avait quelque chose à faire avec la ville de Magog pour les jeunes qui se déplacent vers [les établissements scolaires]. Il faut habituer les jeunes à prendre les transports en commun. Sinon, dès qu’ils commencent à aller au cégep ou à l’université et qu’ils achètent une auto, on les échappe.

Marie-Soleil Gagné : L’éléphant dans la pièce, c’est qu’on a tendance à vouloir appliquer les mêmes solutions en matière de transport collectif dans les secteurs ruraux ou périurbains que ce qu’on fait dans les villes. Il y a d’autres options qu’un autobus qui reste vide, comme le covoiturage, le transport à la demande ou la mutualisation des parcs de véhicules des services municipaux. Une voiture est dans un stationnement à 95 % du temps. Sur un bon parc d’automobiles au Québec. On est rendu à plus d’une par personne. Manifestement, il y a matière à partager.

Dans le monde municipal, envisagez-vous ce type de solution ?

Jacques Demers : En matière de covoiturage, presque tous les villages ont installé des stationnements identifiés pour le faire, mais ils sont très peu utilisés. On a cru à ce modèle-là, on a essayé de le mettre en place, mais c’est compliqué de partager. Sur nos véhicules municipaux, il ya [des enjeux d’assurance]. Ce n’est pas vrai que tu peux juste laisser quelqu’un utiliser le véhicule sans qu’il y ait de frais. Ça coûte très cher et c’est difficile à gérer.

Ce qui serait important pour offrir les meilleurs services, c’est d’analyser les déplacements des citoyens. Ils partent d’où, ils vont où ? On l’a fait l’hiver passé avec le mont Orford pour se rendre compte que beaucoup d’utilisateurs sont des jeunes de Sherbrooke. On a mis un lien avec le service d’autobus de la ville. Les samedis et dimanches, du jour au lendemain, on avait plus d’une vingtaine de jeunes dans l’autobus.

Nicolas Ryan : Et ils vont passer le mot à leur gang !

Marie-Soleil Gagné : Le transport et la mobilité, c’est très complexe et ce n’est pas facile de prendre en compte les besoins de tout le monde sans avoir d’angles morts ou de biais. En transport, sur une norme sociale qui est très forte et qui est axée sur l’« automobilité ». Quand même le superministre [Pierre Fitzgibbon] dit qu’il devrait couper de moitié le nombre de voitures, j’imagine que les membres de CAA-Québec réagissent avec émotion !

Nicolas Ryan : Il ya de l’émotivité, en effet. [Selon un sondage qu’on a mené]62 % des gens disent détenir une voiture à Montréal. Lorsqu’on [élargit] dans la région métropolitaine, c’est 86 %. On veut amener ces gens-là à changer d’habitudes, mais une majorité écrasante d’entre eux dépend de leur voiture au quotidien. J’entendais un commentateur sportif récemment expliquer qu’il habite à Repentigny et que le trajet le plus court pour aller au centre-ville de Montréal en transport collectif lui prendrait 2 h 13 min. Alors qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on doit le diaboliser parce qu’il doit utiliser sa voiture pour son travail ?

Marie-Soleil Gagné :Mais qui le diabolise ?

Nicolas Ryan : Va faire un tour sur les réseaux sociaux. C’est méchant, ce qui s’y passe en ce moment. Il y a une polarisation épouvantable. Moi, avec ma famille, je roule avec ma voiture 8000 km par année. Est-ce que c’est beaucoup ? Je ne pense pas. J’ai un petit VUS, trois enfants en arrière, ça ne rentre pas dans un plus petit véhicule. On parle très rarement de l’utilisation qu’on fait de la voiture, mais plutôt du fait d’en posséder une. On va taxer l’immatriculation sans réfléchir si tu fais 45 000 km dans une grosse cylindrée ou 8000 km dans une voiture écoénergétique.

Les propositions ont été abrégées et résumés à des fins de concision.