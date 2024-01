« Parlons-en » : Borrell de l’UE fait pression sur Israël en faveur d’une solution à deux États | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a insisté sur une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien, affirmant que le plan israélien visant à détruire le groupe palestinien Hamas à Gaza ne fonctionnait pas.

Avant les discussions avec les hauts diplomates israéliens et palestiniens, Josep Borrell a déclaré lundi qu’Israël ne pouvait pas construire la paix « uniquement par des moyens militaires », faisant écho à la condamnation par les Nations Unies du rejet « inacceptable » par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu des appels à un État palestinien après la guerre à Gaza.

« Ce que nous voulons, c’est construire une solution à deux États. Alors parlons-en », a déclaré Borrell. « Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ? Faire partir tous les Palestiniens ? Pour les tuer ?

Les 27 ministres des Affaires étrangères du bloc devraient tenir des réunions séparées avec leurs homologues d’Israël, de l’Autorité palestinienne et des principaux États arabes lundi à Bruxelles, alors que les violences se poursuivent dans la bande de Gaza.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a également soutenu Borrell, affirmant qu’une solution à deux États est la « seule solution » au conflit et permettrait la coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens.

“Tous ceux qui disent ne pas vouloir entendre parler d’une telle solution n’ont apporté aucune alternative”, a-t-elle ajouté, tout en appelant à une “pause humanitaire” urgente dans ce qui a été décrit par plusieurs gouvernements et groupes de défense des droits comme un génocide. campagne à Gaza.

Netanyahu a réaffirmé dimanche sa ligne dure à l’égard de tout État palestinien, affirmant qu’il constituerait « un danger existentiel » pour Israël.

Faisant référence à l’objectif d’Israël dans sa guerre dévastatrice de trois mois à Gaza, Borrell a déclaré aux journalistes : « Dire que la destruction du Hamas est l’objectif est unilatéral, car cela signifie que ce sera à Israël de décider quand il pensera [Hamas] est devenu suffisamment faible. Nous ne pouvons pas continuer à travailler ainsi.»

L’offensive aérienne et terrestre massive d’Israël dans la petite bande de Gaza densément peuplée a tué plus de 25 000 Palestiniens, selon les autorités, et déplacé la plupart de ses 2,3 millions d’habitants de leurs foyers.

Israël affirme que la guerre pourrait durer « plusieurs mois » et qu’elle ne cesserait pas tant que le Hamas ne serait pas éradiqué, que tous les prisonniers israéliens seraient libérés et que Gaza ne constituerait plus une menace pour la sécurité.

La guerre à Gaza a a plongé le Moyen-Orient dans de nouveaux troubles et fait craindre un conflit plus large.

Avant la réunion de Bruxelles, le service diplomatique de l’UE a envoyé un document de discussion à ses 27 pays membres, suggérant une feuille de route vers la paix dans le conflit israélo-palestinien plus large.

Au cœur du plan se trouve un appel à une « conférence préparatoire de paix » qui serait organisée par l’UE, l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite et la Ligue des États arabes, les États-Unis et les Nations Unies étant également invités à être les organisateurs de la conférence. rassemblement.

Un document interne, consulté par plusieurs agences de presse, indique que si les Israéliens ou les Palestiniens refusaient de participer, les deux parties seraient consultées à chaque étape des pourparlers tandis que les délégués chercheraient à élaborer un plan de paix.

Le document indique clairement que l’un des objectifs clés du plan de paix devrait être la création d’un État palestinien indépendant, « vivant aux côtés d’Israël dans la paix et la sécurité ».

Le bureau de Netanyahu a déclaré samedi, après un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden, qu’Israël devait conserver le contrôle sécuritaire de Gaza « pour garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël, une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne ».