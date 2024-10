Parlons d’un autre grand sujet sur votre bulletin de vote : les obligations scolaires

Jon Cherry/Getty Image

Normalement, s’asseoir sur mon porche par une fraîche matinée d’automne signifie écouter les élèves du primaire de l’autre côté de la rue courir dans la cour de récréation et rire tout en faisant des tas de feuilles.

Cette année, cependant, cela signifie écouter les bips et les cliquetis d’une équipe de construction pendant la reconstruction de l’école primaire. En 2022, les habitants de Lansing ont voté à une écrasante majorité en faveur d’une caution visant à fournir des fonds pour démolir et reconstruire quatre bâtiments élémentaires du quartier. Cela signifiait que nos impôts fonciers resteraient au niveau fixé par une obligation précédente (ce qui ferait de l’approbation de 2022 une augmentation de 0 million).

Le 5 novembre, les habitants du Michigan se rendront aux urnes pour élire le prochain président des États-Unis, les membres du Congrès, les législateurs des États et les responsables locaux. Parallèlement à ces élections importantes, de nombreux électeurs du Michigan décideront également d’approuver ou non les millages pour leurs écoles publiques locales. Bien que l’argent des contribuables serve à financer nos écoles publiques, seule une très petite partie de ces fonds peut être utilisée pour les infrastructures, ce qui signifie que les écoles doivent payer pour des projets tels que la construction, l’équipement des écoles avec une technologie mise à jour et des entrées sécurisées, la mise à jour des systèmes CVC, etc. grâce à des augmentations d’impôts approuvées par les électeurs.

Les deux types d’augmentations d’impôts sur le bulletin de vote concernent les obligations scolaires (un prêt) et les fonds d’amortissement (un compte d’épargne par répartition). Ces augmentations d’impôts demandent aux électeurs d’approuver une augmentation des impôts fonciers dans ce que l’on appelle une augmentation de moulin/millage.

Un moulin équivaut à 1 dollar pour chaque 1 000 $ de valeur imposable. Par exemple, si mon district demande une augmentation de 2 millions pour soutenir la construction d’un nouveau bâtiment scolaire et que la valeur imposable de ma maison est de 200 000 $, je paierais 400 $ de plus par an en impôts fonciers.

Les usines requises dépendent de l’étendue du projet proposé et de la valeur imposable de la propriété dans chaque district. Certains districts demandent aux électeurs d’approuver le maintien ou l’extension des taux de millage actuels (une augmentation de 0 million), certains districts demandent des augmentations inférieures à 1 million et d’autres demandent davantage de moulins pour soutenir des projets tels que la construction de nouveaux centres de la petite enfance.

Même si convaincre les électeurs que c’est le bon moment pour augmenter les impôts peut sembler étrange dans le climat économique actuel, les obligations scolaires et les fonds d’amortissement sont le seul moyen par lequel les écoles peuvent financer des projets tels que des centres de médias, des auditoriums, des terrains de sport et des laboratoires scientifiques. à la nature de notre structure de financement scolaire. Ces projets profitent à la fois aux étudiants et aux communautés desservies par nos écoles publiques, et recherche relie la qualité des installations scolaires à de meilleurs résultats des élèves.

Historiquement, les électeurs du Michigan ont été très favorables à ces demandes fiscales pour les services publics tels que les bibliothèques, la police et les routes. Cependant, l’approbation des villages scolaires a diminué récemment, avec environ La moitié des obligations scolaires ont été rejetées jusqu’à présent en 2024. Selon une analyse récente de Bridge Michigan et de Gongwer News Service, les électeurs sont moins susceptibles de soutenir les obligations scolaires en ce moment en raison de la nature complexe de la situation. Le système de financement des écoles du Michigan et un manque de lien avec le district scolaire.

Les électeurs peuvent visiter le site Web de leur district scolaire local pour savoir s’ils voteront sur les millages scolaires aux urnes le mois prochain. Et pour ceux d’entre nous qui votent sur les obligations, les écoles publient les détails des obligations, notamment les exigences fiscales et les plans d’utilisation des fonds. Alors que le jour des élections approche à grands pas, il est important pour nous tous de comprendre ce qu’il y a sur notre bulletin de vote et nous renseigner non seulement sur les candidats, mais également sur les besoins de nos écoles.

Même si j’attends avec impatience que la poussière retombe littéralement à l’extérieur de ma maison, je sais qu’il sera encore plus doux d’entendre les sons des élèves du primaire qui retournent à l’école en sachant qu’ils se trouvent désormais dans un environnement véritablement propice à leur apprentissage.

