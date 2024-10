Parlons des scènes de fin et de fin de générique de Venom : The Last Dance

Venom : La dernière danse C’est peut-être exactement cela pour cette version du personnage, mais Venom survivra sûrement. Les scènes de fin et de générique de fin du film suggèrent où les choses pourraient évoluer dans le futur et, avec le film maintenant en salles, il est temps d’en parler. Les principaux spoilers sont ci-dessous.

Dans la grande finale du film, Venom se détache d’Eddie et meurt, avec tous les xénophages maléfiques envoyés par Knull pour sécuriser le codex que les deux détiennent. Avec la mort de l’un d’eux (dans ce cas, Venom), le codex s’en va à nouveau et maintient Knull dans sa prison symbiote incassable. Eddie se rend ensuite à New York, comme prévu, et c’est tout.

Ou est-ce ? On voit très clairement que le personnage de Juno Temple, le Dr Teddy Payne, survit et qu’elle a toujours un symbiote en elle. Le film explique en quelque sorte la raison pour laquelle Venom et Eddie détiennent le codex parce que Venom a utilisé ses pouvoirs pour ramener Eddie à la vie, ce qui était la clé pour déverrouiller ce codex spécial. Alors, wAvec un humain et un symbiote toujours ensemble, il existe un potentiel de résurrection, et ainsi un codex existe toujours. Cela donne de l’espoir à Knull, menant à cette première scène de générique de fin.

La première scène du générique de fin montre Knull toujours en prison, promettant de sortir et que « le monde va brûler ». Il lève alors les yeux, révélant son visage effrayant et menaçant. En gros, la scène dit même si Venom : La dernière danse a présenté ce super-vilain sans vraiment l’utiliser, il est toujours sur la table et peut-être le reverrons-nous dans le futur.

Vient ensuite la deuxième scène de générique de fin du film, qui montre le personnage de barman de Cristo Fernández s’échappant de la zone 55 après la bataille. Plus tôt dans le film, la version du personnage de cet univers a été arrêtée, mais cette histoire ne se termine jamais. Ici, c’est le cas, mais pas avant de voir également un morceau de symbiote se transformer potentiellement en cafard. Est-ce ainsi que Venom survivra ? Cela semble être une possibilité.

Essentiellement, La dernière danse Cela ressemble à la dernière danse d’Eddie Brock de Tom Hardy, mais dans le multivers infini de Marvel, il y a toujours des symbiotes, toujours des humains liés aux symbiotes, et toujours un être maléfique qui peut contrôler ou détruire n’importe lequel d’entre eux.

Personnellement, je n’ai pas trouvé les taquineries ci-dessus aussi convaincantes. La meilleure partie de Venom : La dernière danseLa fin de est le montage « Memories » de Maroon 5 montrant Eddie se remémorant tous les bons moments avec Venom. C’est une conclusion surprenante, touchante et satisfaisante pour cette version du personnage, une conclusion qui ne sera probablement pas dépassée, même avec tous les détails.

Que pensez-vous du générique de fin et de fin de Venom : La Dernière Danse ? Faites-le-nous savoir ci-dessous.