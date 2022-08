Parlons des problèmes de santé mentale – Shaw Local

La mort récente de la superstar de la musique country Naomi Judd, qui a combattu la dépression clinique pendant des années, a été tragique. Cela nous rappelle également pourquoi nous devons parler de la maladie mentale.

Judd n’a pas caché sa maladie; elle en a même parlé dans ses mémoires de 2016. Sa famille n’a pas caché sa maladie, annonçant qu’ils avaient perdu leur mère “à cause de la maladie mentale”.

Malgré sa franchise à propos de sa maladie, celle-ci lui a quand même coûté la vie. Combien c’est plus dur pour ceux qui souffrent en silence. C’est peut-être à cause de la stigmatisation entourant la maladie mentale, bien qu’il n’y ait aucune bonne raison à cela. La dépression est pour les autres, du moins c’est ce qu’on pense.

Seulement, la dépression ne se soucie pas d’être riche ou pauvre. La dépression ne se soucie pas de savoir si vous êtes une superstar de la musique country ou un travailleur inconnu qui essaie juste de passer un autre jour.

Judd a succombé à sa maladie mentale la veille de son intronisation au Country Music Hall of Fame avec sa fille Wynonna, qui était l’autre moitié de leur duo, The Judds.

La fille de l’actrice de Naomi Judd, Ashley, dans une interview avec Diane Sawyer d’ABC, a parlé de la maladie de sa mère. Elle a fait un commentaire très perspicace sur la différence entre sa mère et la maladie de sa mère. « Lorsqu’on parle de maladie mentale, il est très important d’être clair et de faire la distinction entre l’être cher et la maladie », dit-elle. « C’est très réel. Ça ment. C’est sauvage.

La dépression est ce qui a poussé une légende de la musique country belle, talentueuse et bien-aimée à croire qu’elle n’était rien de tout cela. Bien sûr, c’est ce que fait la dépression.

Certains de mes meilleurs amis ont lutté contre la dépression pendant des années et sont toujours dans la lutte. Certains traitent également des problèmes d’anxiété extrême. Je leur rappelle que la maladie mentale n’est pas différente du cancer du sein, du diabète et d’autres maladies.

Ces dernières années d’isolement et de perturbations viennent d’ajouter une autre couche de défi à toutes nos vies. Il n’est pas étonnant que de plus en plus d’entre nous aient du mal à faire face.

Cependant, une aide est disponible. Aucun de nous n’a à faire cavalier seul.

Puisque c’est le Mois de la sensibilisation à la santé mentale, pourquoi ne prenons-nous pas tous le temps de nous évaluer honnêtement. Il n’y a pas de honte à déterminer que nous avons peut-être besoin d’aide.

Une ressource fédérale, MentalHealth.gov, offre ces signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale. L’expérience d’un ou plusieurs de ces sentiments ou comportements peut signaler un problème :

Manger ou dormir trop ou trop peu ;

S’éloigner des gens et des activités habituelles ;

Avoir peu ou pas d’énergie ;

Se sentir engourdi ou comme si rien n’avait d’importance ;

Avoir des maux et des douleurs inexpliqués ;

Se sentir impuissant ou désespéré;

Fumer, boire ou consommer des drogues plus que d’habitude ;

Se sentir inhabituellement confus, oublieux, nerveux, en colère, contrarié, inquiet ou effrayé ;

Crier ou se battre avec sa famille et ses amis ;

Faire l’expérience de sautes d’humeur sévères qui causent des problèmes dans les relations;

Avoir des pensées et des souvenirs persistants que vous ne pouvez pas chasser de votre tête ;

Entendre des voix ou croire des choses qui ne sont pas vraies ;

Penser à vous faire du mal ou à faire du mal aux autres ; et

Incapacité d’accomplir des tâches quotidiennes, comme s’occuper de vos enfants ou se rendre au travail ou à l’école

Si vous vous voyez dans l’un de ces signes avant-coureurs, veuillez demander de l’aide. Si vous avez besoin d’une aide immédiate, appelez le National Suicide Prevention Lifeline Hours : disponible 24 heures sur 24. Langues : anglais, espagnol. En savoir plus 800-273-8255.

Peut-être éprouvez-vous des difficultés, mais vous n’avez pas l’impression d’être à un niveau « clinique ». N’ayez pas peur de tendre la main et d’en parler à quelqu’un. Lorsque j’ai rencontré des périodes de vie où je me sentais dépassé, j’ai trouvé une grande aide en parlant à un conseiller.

Je n’ai pas honte de ça. Vous ne devriez pas l’être non plus.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au [email protected].