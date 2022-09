Parlons des enfants autochtones et de la discrimination avec Cindy Blackstock – Kelowna Capital News

La Dre Cindy Blackstock se souvient avoir cueilli des pommes de pin lorsqu’elle était enfant dans le nord de la Colombie-Britannique et avoir entendu des insultes racistes lui être lancées.

Pendant les matchs de “Cowboys et Indiens”, elle a toujours voulu être un cow-boy, “parce que vous vivez plus longtemps dans ce jeu”.

L’avocate et directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society a consacré sa vie professionnelle à la mise en place de meilleures protections pour les enfants autochtones et leurs familles grâce à une indemnisation pour la discrimination passée.

Vous trouverez ci-dessous un extrait du podcast Off The Page de Black Press Media, qui peut être entendu sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou partout où des podcasts sont entendus.

Q : Vous souvenez-vous (commentaires racistes) s’adressant spécifiquement à vous-même ?

Blackstock : Oui – ils nous appelaient, d’autres enfants répétaient ce que leurs parents avaient dit. Comme si tu étais un sale indien et tout le reste. Et nous jouions aux Cowboys et aux Indiens parce que c’était le jeu. Et tout le monde, y compris moi, voulait être un cow-boy parce que vous vivez plus longtemps dans ce jeu.

C’était tout autour de nous et tout ce que vous faisiez, même ouvrir des livres. Et vous ne verriez que des enfants blancs avec un gentil chien. Et puis, d’après ce que vous verriez à la télévision, la représentation vraiment stéréotypée et agressive d’alors principalement des Amérindiens.

Nous avons des générations qui ont été tellement blessées par les pensionnats et n’ont eu aucun soutien, et ont eu beaucoup de jugement de la part du reste des Canadiens sur ce qu’ils faisaient.

Q : Qu’est-ce que vous vouliez pousser plus fort (pour les jeunes autochtones) ?

Blackstock: Je pense, tout d’abord, à la magnificence de ces enfants, et à bien des égards, ils avaient aussi de plus grands rêves pour eux-mêmes. Et j’ai juste pensé, ‘Pourquoi cela ne peut-il pas leur arriver ?’ … J’ai eu le privilège il y a quelques années de descendre et de rencontrer des membres de la famille de Martin Luther King, et certains des militants autour de lui, et ils ont dit qu’il fallait être prêt à faire face aux vents de la discrimination.

Pour le reste de l’interview, visitez omny.fm/shows/off-the-page.

De nouveaux épisodes de Off The Page sortent tous les mercredis.

photos@comoxvalleyrecord.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Podcasts