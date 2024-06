Parlons de la ménopause | Caractéristiques

Dans la plupart de ses photos de famille prises lorsqu’elle était adolescente, Maria était celle avec le sourire le plus large et le plus malicieux. Elle était de petite taille, mais compensait cela par son esprit vif et son sens de l’humour. Mais à la quarantaine, la lumière dans ses yeux s’était atténuée. Maria, autrefois insouciante, devenue épouse et mère, était entrée en ménopause précoce et avait du mal à y faire face. Sa famille savait qu’elle était déprimée mais ne comprenait pas l’étendue de sa souffrance. Puis un jour du début du mois de mars, Maria a mis fin à ses jours, laissant sa famille et ses amis dévastés et incrédules.

Maria a laissé derrière elle de nombreuses questions, dont certaines ont trouvé des réponses dans les pages de son journal, où elle a écrit de manière obsessionnelle sur sa dépression – qui pour elle était un combat minute après minute, jour après jour, contre la douleur psychologique.

La ménopause est généralement comprise comme quelque chose que toutes les femmes doivent traverser un jour, mais étant donné les symptômes et les effets de la ménopause, dont la dépression (une étude récente a révélé que la périménopause augmente le risque de dépression de 40 %), il est important que nous comprenions. ce qu’est la ménopause, comment elle affecte le corps et les options de gestion disponibles.

L’obstétricienne/gynécologue primée Dr Sherene Kalloo s’engage à faire sortir la ménopause de l’ombre et à amener davantage de personnes à parler de cette maladie, qui affecte non seulement le système reproducteur mais de nombreux autres systèmes du corps, provoquant d’importantes conséquences physiologiques, émotionnelles et psychologiques. symptômes.

« D’après mon expérience professionnelle et personnelle, la ménopause et les changements qui en résultent sont sous-estimés et mal compris », a déclaré Kalloo.

«Cela n’est pas pris aussi au sérieux qu’il le devrait par les conjoints et les autres membres de la société. La ménopause est définie comme l’absence de règles pendant 12 mois consécutifs ; c’est un moment unique et non un processus.

« La ménopause est le moment où la fonction des ovaires cesse, donc une grossesse ne peut plus avoir lieu. Les ovaires sont la principale source d’hormones féminines qui contrôlent le développement des caractéristiques du corps féminin, telles que les seins, la pilosité et la forme. Les hormones régulent également le cycle menstruel et la grossesse et nous font paraître plus jeunes », a-t-elle déclaré.

La transition ménopausique commence avec des cycles menstruels de durée variable et se termine avec la dernière période menstruelle. Le mot « périménopause » fait référence à la période de transition de la ménopause et dure généralement de quatre à huit ans. L’âge moyen de la ménopause est de 51 ans, mais a généralement lieu entre 45 et 51 ans, a déclaré Kalloo.

« Cela peut également commencer plus tôt chez certaines femmes qui ont eu une ménopause chirurgicale lorsque les ovaires sont retirés chirurgicalement. La ménopause entre 40 et 45 ans, qui survient chez environ 5 % des femmes, est appelée ménopause précoce. Si la ménopause survient chez les femmes de moins de 40 ans – ce qui arrive dans moins de 1 % des cas – on parle d’insuffisance ovarienne prématurée », a déclaré Kalloo.

La ménopause affecte chaque femme différemment, explique le gynécologue. Certains peuvent présenter peu ou pas de symptômes, tandis que d’autres peuvent présenter des symptômes assez graves et multiples. Certains symptômes peuvent apparaître et disparaître sur une période prolongée chez certaines personnes.

Les symptômes les plus courants sont les bouffées de chaleur (le feu intérieur) – qui peuvent durer jusqu’à dix ans – la fatigue, les sueurs nocturnes, les palpitations, la sécheresse vaginale accompagnée de douleurs, les démangeaisons, l’inconfort lors des rapports sexuels avec douleur, diminution de la libido, raideur articulaire, courbatures. et des douleurs, de l’insomnie, des maux de tête, des changements d’humeur et des problèmes de mémoire et de concentration (brouillard cérébral).

La ménopause entraîne l’ostéoporose, la cataracte, les maladies des gencives, l’incontinence urinaire, les maladies cardiaques et un métabolisme plus lent, ce qui entraîne une prise de poids, a déclaré Kalloo.

De plus, les changements hormonaux affectent la chimie du cerveau, augmentant l’irritabilité, l’anxiété et la dépression qui ne sont pas dues à des causes externes.

« Cela peut être frustrant pour une femme qui n’arrive pas à se sortir de ces changements ; parfois, sa productivité peut faiblir », explique le gynécologue. « Elle ne comprend peut-être pas pourquoi elle devient cette personne différente. »

La rage liée à la ménopause – une poussée intense de colère ou de frustration – peut se manifester sous des formes physiques et verbales, comme des pleurs ou des cris excessifs, un comportement agressif ou même des explosions de violence.

Face à des symptômes aussi graves, faut-il s’étonner pourquoi, selon Kalloo, il existe une corrélation entre l’âge auquel la plupart des femmes demandent le divorce et le début de la périménopause ou de la ménopause (entre 45 et 55 ans) ?

« Plus de 60 % des divorces sont initiés par des femmes ménopausées. Incroyable! » s’exclama Kalloo. « Ce phénomène de divorce à la ménopause doit être pris au sérieux car on se demande désormais si certains mariages peuvent survivre à la ménopause. »

Les options de gestion comprennent l’exercice, le yoga, les vitamines, les thérapies alternatives, les traitements médicaux non hormonaux, la thérapie cognitivo-comportementale et les changements de mode de vie sain. Des options d’hormonothérapie substitutive (THS) sont également disponibles.

Kalloo se souvient avoir vu une femme tellement déprimée qu’elle ne voulait même pas quitter sa voiture. Après avoir pris en compte les antécédents complets de la femme et mené sa propre enquête, Kalloo lui a prescrit un traitement hormonal substitutif. Un mois plus tard, la femme entra dans le bureau de Kalloo en souriant.

La dépression liée à la ménopause est plus grave qu’on l’imagine, a prévenu Kalloo. Elle exhorte ceux qui souffrent à reconnaître, accepter et demander de l’aide. Une fois la dépression détectée précocement, le THS peut ne pas être nécessaire, la psychothérapie seule peut être efficace.

En 2019, le ministère de la Santé a publié des lignes directrices sur la reconnaissance et le traitement de la ménopause. En septembre dernier, Kalloo a assisté à une réunion organisée par le ministère de la Santé pour sensibiliser les professionnels de la santé au sujet de la ménopause. Kalloo insiste néanmoins sur le fait que les femmes doivent être informées des nombreux visages de la ménopause.

« Les femmes doivent également informer leurs partenaires que les changements d’humeur peuvent être dus à ce déclin hormonal et que leur compréhension et leur soutien sont nécessaires dans cette transition de la vie d’une femme », a-t-elle déclaré.

Notre structure sociale changeante a désavantagé les femmes ménopausées, a-t-elle ajouté.

« Nous avons une population vieillissante avec un plus grand nombre de femmes célibataires vivant seules, en raison du décès ou du divorce de leur mari, et des enfants qui quittent le foyer. La diminution du nombre de familles intergénérationnelles vivant ensemble a vu les femmes ménopausées, qui sont devenues des matriarches vénérées de leur foyer, désormais réduites à des femmes seules et déprimées souffrant du syndrome du nid vide », a-t-elle déclaré.

Kalloo fait appel au ministère de la Santé pour garantir que le THS sous diverses autres formes, telles que les patchs transdermiques, soit disponible pour une meilleure observance et moins d’effets secondaires.