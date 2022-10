Parlons à cœur ouvert du lien entre le diabète de type 2 et le risque cardiovasculaire – Kelowna Capital News

Divulgation : parrainé par deux des principales sociétés pharmaceutiques axées sur la recherche au Canada

Pour les plus de 3,5 millions de Canadiens vivant avec le diabète de type 21le Mois de la sensibilisation au diabète offre une occasion opportune de rappeler aux patients de prendre de petites mesures pour protéger leur cœur.

Il est temps pour un cœur à cœur

Vous connaissez peut-être quelqu’un qui souffre de diabète de type 2 depuis un certain temps, peut-être connaissez-vous même quelqu’un qui a perdu la vue ou même un membre inférieur2. Les deux complications sont assez bien connues, mais la complication silencieuse et la plus courante du diabète de type 2 est une maladie cardiaque et c’est un risque sérieux3. Une personne sur deux atteinte de diabète de type 2 décède des suites d’une maladie cardiaque.4

« Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les personnes atteintes de diabète de type 25», déclare le Dr Heywood Choi, endocrinologue d’Abbotsford. «Pendant de nombreuses années, nous avons eu des médicaments qui abaissent efficacement la glycémie, contrôlent la tension artérielle ou abaissent le cholestérol, mais ils n’ont démontré aucune preuve de protection cardiaque. Au cours de la dernière décennie, de grands progrès ont été réalisés dans le domaine des médicaments qui réduisent également le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès par maladie cardiovasculaire.6,7,8,9

L’endocrinologue d’Abbotsford, le Dr Heywood Choi, affirme que les nouveaux outils et médicaments n’aident pas seulement les patients à réguler l’hyperglycémie, mais traitent également bon nombre des complications associées au diabète de type 2.

3 conseils pour vous mettre sur la bonne voie :

Fixez-vous des objectifs réalistes : “Il peut être difficile de changer ses habitudes”, explique le Dr Choi. “Soyez patient et rappelez-vous qu’un petit changement à la fois peut s’avérer très bénéfique à long terme.”dix Chercher de l’information: Parlez à votre médecin et consultez un diététicien et d’autres membres de votre équipe soignante pour savoir quels changements vous pouvez apporter au quotidien pour réduire votre risque de maladie cardiaque. Parlez du fond du cœur : Discutez ouvertement avec votre médecin de ce qui vous est prescrit pour gérer votre diabète de type 2. Un guide de discussion peut vous aider à parler à votre médecin des avantages et des risques des différentes options de traitement.

D’autres changements de mode de vie qui peuvent également aider à protéger votre cœur :

Fumeur: Si vous êtes un fumeur, arrêter de fumer est très « bon pour le cœur », dit le Dr Choi – et meilleur pour votre santé globale.11

Aptitude: Les recommandations d’exercice varient en fonction de la capacité d’exercice de chacun, mais visez 30 minutes d’activité aérobique au moins cinq jours par semaine. 12 Vous devrez peut-être commencer lentement, avec aussi peu que 5 à 10 minutes d’exercice par jour, pour atteindre progressivement votre objectif. 13

Les recommandations d’exercice varient en fonction de la capacité d’exercice de chacun, mais visez 30 minutes d’activité aérobique au moins cinq jours par semaine. Vous devrez peut-être commencer lentement, avec aussi peu que 5 à 10 minutes d’exercice par jour, pour atteindre progressivement votre objectif. La nutrition: Limitez les glucides transformés et les sucres ajoutés. Évitez les boissons sucrées et privilégiez les grains entiers à faible index glycémique. “Il n’y a pas de méthode unique qui fonctionne pour tout le monde, mais limiter le sucre et les glucides transformés est bénéfique.”14

Si vous souffrez de diabète de type 2, parlez à votre médecin de la façon dont vous pouvez protéger votre santé cardiaque. Ensemble, vous pouvez élaborer un plan étape par étape réalisable pour réduire le risque de maladie cardiaque. Visitez www.myheartmatters.ca pour en savoir plus.

* * * * *

