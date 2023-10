Cet article fait partie de celui de FT Globetrotter guide de Paris

Parler français ne suffit pas. Pour fonctionner dans le Paris d’aujourd’hui, il faut aussi connaître un peu le parisien, une langue qui mélange les tics linguistiques français de la ville avec l’anglais, l’arabe et l’argot à l’envers du dialecte du Paris. verlan. Ce qui suit est le guide d’introduction le plus bref.

Commençons simplement par la langue qui reste peu ou prou la base du parisien, à savoir le français. La règle la plus importante de la conversation est de commencer chaque interaction par «Bonjour», et dans des situations formelles, «Bonjour monsieur/madame». Seulement après que les deux orateurs aient dit : «Bonjour” Pouvez-vous présenter votre entreprise. Omettre “Bonjour” est impoli et peut dérouter votre interlocuteur potentiel, qui a besoin d’un signal indiquant que vous êtes sur le point de converser.

Les Parisiens ont tendance à parler doucement et à éviter les superlatifs, notamment lorsqu’il s’agit d’éloges : «pas mal» (« pas mal ») suffit généralement. Il est généralement acceptable d’interrompre les gens : cela permet de maintenir les conversations interactives et d’éviter les monologues ennuyeux. Les Parisiens utilisent peu le langage corporel mais privilégient les expressions faciales, comme la fameuse moue. Cela signifie que vous comprendrez souvent l’essentiel de quelqu’un avant même qu’il ne prononce un mot.

Des mots exprimant la politesse, tels que «merci», «excusez-moi” et “Please», sont utilisés moins fréquemment que leurs équivalents anglais de « merci », « excusez-moi » et « s’il vous plaît ». C’est parce que la politesse est ancrée en français à travers l’utilisation du formel «vous» pour s’adresser à des adultes qui ne sont pas vos intimes. Cela dit, le familier «tu« la forme se déplace de plus en plus »vous“, en particulier dans “bobo» (« bourgeois-bohème ») Paris, y compris dans bobo secteurs d’activité tels que la mode, le design et les médias. Dans le Paris bourgeois (pensez au droit, aux finances et aux septième et seizième arrondissements), «vous» reste la norme.

Deux expressions quotidiennes utiles, bien que non standard, sont le remplisseur d’espace “Voilà quoi» (pour terminer une phrase, quand on n’a plus rien à dire) et «Du coup», qui signifie « ainsi » ou « en conséquence », mais est aujourd’hui souvent utilisé pour relier deux phrases sans rapport, comme dans « Je déteste mon patron, du coupOù déjeunerons-nous?”

Mais le Parisien contemporain va bien au-delà du français. La Loi Toubon de 1994, la loi limitant l’usage de l’anglais en France, n’est désormais respectée que par la bureaucratie. Dans d’autres interactions parisiennes, un peu de mots anglais ainsi que des mots arabes sont utiles, et presque indispensables chez les moins de 40 ans.

Certains mots du franglais parisien sont corporate : «le burn-out», «le brainstorming», «le prix” (comme dans la présentation PowerPoint), “réseauteur” (comme verbe), “une équipe», “un appel” ou “un conf’call“, et en effet “entreprise» lui-même. Mais de nombreux mots anglais ont pénétré le langage courant, comme « ennuyeux » (« ennuyeux »).c’est un peu ennuyeux, ça“), “connerie» et mignon” (“mais il est trop mignon»). Certains mots anglais sont déformés par la francisation : «la perdre” (souvent orthographié «la lâche“) signifie malchance ou échec. « Mort » peut être utilisé pour signifier « fatigué », comme en anglais («je suis complètement mort”), mais en français, il est également utilisé comme verbe, à peu près équivalent à l’expression américaine « to kill it » : «Tu es mort ça» signifie « tu l’as tué » ou « tu as fait ça avec aplomb ».

Le français s’est longtemps inspiré des langues arabes et africaines. L’arabe “baraka», signifiant chance, était utilisé en français pendant peut-être un siècle avant qu’Emmanuel Macron ne crédite l’entraîneur de football français Didier Deschamps. avec posséder «baraka». David Diop, romancier français d’origine sénégalaise qui a remporté l’International Booker Prize en 2021 pour son roman La nuit, tout le sang est noir (initialement publié en français sous le titre Frère d’âme), à propos des soldats sénégalais de la Première Guerre mondiale, dit : « Durant la Première Guerre mondiale, il y avait [French] des mots venus du wolof et peut-être d’autres langues d’Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, les mots qui entrent en français sont très différents – c’est différent à chaque époque.

Depuis environ 2000, les emprunts proviennent de plus en plus de l’arabe nord-africain. Ils se diffusent souvent à travers le rap français, le hip-hop ou les séries télévisées comme le merveilleux nouveau En Place. Même si le Parisien banlieues (les banlieues) continuent de souffrir de l’exclusion, leurs musiciens, acteurs et stars du sport refont le français parlé.

L’importation arabe la plus omniprésente est peut-être «wesh», un mot interrogatif qui a sauté au Parisien via le hip-hop français. “Wesh kayn ?» en arabe algérien signifie « Quoi de neuf ? », tandis que «Wesh Rak ?» est « comment vas-tu ? » Dans la jeunesse parisienne, «wesh» a été adopté de l’arabe algérien pour signifier « yo », « hé », « wow » ou « comment ça va ? D’autres mots parisiens-arabes courants incluent :

Wallah — « Je jure au nom d’Allah », utilisé généralement en parisien sans aucune connotation religieuse

belek — prudent. Par exemple, Belek avec mon vélo = Soyez prudent avec mon vélo

Miskine — péjoratif pour personne « pitoyable » ou « pauvre », utilisé dans le Parisien comme une insulte à caractère général

Mais la principale source d’enrichissement du Parisien n’est pas du tout la langue. C’est un procédé : inverser les mots. Cela peut également être fait en anglais. Par exemple, « boy » a été inversé en « yob », signifiant un homme mal élevé. Mais en parisien, l’inversion des mots est si courante depuis des décennies, voire des siècles, qu’elle est devenue un dialecte à part entière, connu sous le nom de verlan — un mot qui lui-même dérive du renversement de «l’envers“, ou le contraire”. Verlan semble être à l’origine un langage secret destiné aux ordres inférieurs et que les supérieurs ne pouvaient pas comprendre.

La plupart des Parisiens, à l’exception des bourgeois plus âgés, utilisent parfois verlan, en particulier dans les situations sociales informelles. Certains noyaux verlan les mots sont particulièrement utiles. “Femme» (femme) devient «meuf» (ceci n’est généralement pas considéré comme un usage misogyne), « bizarre » devient «zarbi“, et “fou» (fou) devient «ouf», pour que « un truc de fou » devienne «un truc de ouf», plutôt que le formellement correct «un truc de fou».

Verlan peut également se mélanger avec des mots étrangers importés. L’origine du mot “keufs», pour la police, est contesté, mais il s’agit peut-être d’un renversement du mot anglais « fucks ». Inévitablement, le Parisien a d’innombrables autres mots pour désigner la police, notamment «condés” depuis “condé”, le mot portugais pour compter, dérivé du mot portugais gouverneurs des colonies africaines.

Lorsque mes enfants adolescents parlent parisien entre eux, je trouve parfois cela une daube verbale presque impénétrable. En fait, c’est le langage cosmopolite sans cesse renouvelé d’une ville cosmopolite qui ne veut jamais se figer dans un musée.

