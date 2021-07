Parlez-vous et voyez si cela peut être résolu: Delhi HC dit au père de Sushant Singh Rajput, cinéastes | Nouvelles des gens

New Delhi : La Haute Cour de Delhi a suggéré mercredi que le père de Sushant Singh Rajput et les réalisateurs d’un film prétendument basé sur la vie du défunt acteur de Bollywood tentent de trouver une solution à leur différend.

« Parlez-vous et voyez si cela peut être réglé », a déclaré le juge Talwant Singh lors de l’audition de l’appel de Krishna Kishore Singh contre l’ordonnance du juge unique refusant de suspendre la sortie du film « Nyay: The Justice ».

« Indépendamment de la procédure, nous essaierons de résoudre », a déclaré l’avocat principal Jayant Mehta, représentant Kishore Singh.

L’avocat principal Chander Lall, comparaissant au nom du réalisateur, a également accepté la suggestion et a déclaré qu’il n’y avait « aucune intention d’en profiter ».

Le juge Rajiv Shakdher, qui dirigeait la formation de deux juges, a toutefois fait remarquer que l’affaire ne semblait pas être « l’une de ces affaires où un règlement est possible ».

Le tribunal a émis un avis et accordé une semaine au cinéastes à répondre à la demande de Kishore Singh demandant une suspension de la diffusion ou de la publication du film. Le tribunal a noté que la demande contenait certains documents qui n’étaient pas devant le juge unique et a donc suggéré qu’une demande pour ladite réparation soit déposée devant le juge unique lui-même.

Lall a souligné que dans le jugement attaqué, le juge unique a déjà donné la liberté à Kishore Singh d’y revenir après la sortie du film en cas de nouveaux griefs.

Mehta a cependant déclaré qu’il voudrait tenter sa chance devant la chambre de division et que les documents ne faisaient que renforcer la position déjà prise par son client dans le plaidoyer devant le juge unique.

Il a fait valoir que le juge unique avait statué à tort que les droits des célébrités avaient cessé d’exister après la mort et que le film était simplement inspiré de la vie de Rajput.

Mehta a souligné qu’il y avait des interviews médiatiques données par les acteurs associés au film qu’il était basé sur la vie de l’acteur décédé et qu’avoir un avertissement au début du film n’était pas suffisant.

Inspiré est un support pratique. Ce n’est pas correct, a déclaré Mehta en affirmant que même les victimes ont droit à un procès équitable. Mehta a exhorté le tribunal à adopter une directive visant à restreindre toute nouvelle multiplication de films entre mercredi et la prochaine date d’audience.

Lall a déclaré qu’il ne donnerait aucune assurance à cet égard car son client avait un jugement en sa faveur et le film était déjà sorti. Le tribunal a refusé de rendre une quelconque ordonnance à ce stade. La semaine dernière également, le tribunal avait refusé d’adopter une telle directive pour restreindre une nouvelle diffusion, observant que le film avait déjà été diffusé sur un site Web.

Dans la demande, Singh a déclaré que la sortie du film sur le site Web appelé lapalap original n’était qu’une imposture car il était incomplet, complètement taché, flou et brumeux. Le film étant incomplet, il n’a pas été diffusé, a indiqué l’application.

Le mois dernier, une chambre de vacances de la Haute Cour avait émis un avis en appel. Le juge unique avait précédemment déclaré qu’il trouvait du bien-fondé dans les arguments des producteurs et réalisateurs selon lesquels si les informations sur les événements survenus sont déjà dans le domaine public, on ne peut invoquer aucune violation du droit à la vie privée sur un film inspiré de tels événements.

Certains des projets de films à venir ou proposés basés sur la vie de son fils sont — ‘‘Nyay: The Justice », »Suicide or Murder: A star was lost », »Shashank » et un film financé par la foule sans nom. Le tribunal avait ordonné aux cinéastes de rendre des comptes complets des revenus tirés des films si un cas de dommages-intérêts était établi à l’avenir et avait inscrit la poursuite pour achèvement de la plaidoirie devant le greffier conjoint.

La poursuite a affirmé que dans le cas où un « film, une série Web, un livre ou tout autre contenu de nature similaire est autorisé à être publié ou diffusé, cela affecterait le droit de la victime et du défunt à un procès libre et équitable car cela pourrait causer leur porter préjudice ».

L’affaire sera entendue le 26 juillet prochain.