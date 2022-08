Parlez pendant que nous le pouvons encore – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Imaginez un rêve où vous réservez un vol. Vous montez à bord de l’avion et prenez place. Le vol décolle et vous entendez les annonces habituelles. Mais alors le capitaine parle, expliquant que la destination d’origine a changé. Tous à bord seront désormais captifs et ne seront plus jamais en liberté. Certains passagers planifient rapidement une prise de contrôle, mais celle-ci échoue. Captain Power, Co-Pilot Wealth et Flight Engineer Media détiennent toutes les cartes en main et ils le savent. Pour l’instant, tout le monde est content d’être en vie, donc personne ne se plaint. Peut-être que cette nouvelle destination sera meilleure.

Malheureusement, ce scénario n’est pas un rêve. Nous sommes citoyens d’une nation chrétienne libre et prospère. Mais nous avons des dirigeants élus qui préfèrent une destination différente de celle des 250 dernières années. Ils n’ont pas besoin ou ne veulent pas de nos opinions. Ils savent mieux. Les plaignants seront envoyés. Les amis, il est temps de se réveiller. Notre nation est prise en otage. Quand ils seront terminés, les États-Unis seront méconnaissables. Ce sera le pays des captifs. Il est maintenant temps de voter, de parler et de faire entendre votre voix. Vous n’avez pas le temps de ne pas vous intéresser. La liberté de notre nation a été gagnée et payée dans le sang. Le moins que nous puissions faire est de parler pendant que nous en sommes encore capables.

Boucliers de Susan Brambert

Oswego