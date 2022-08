Parlez-nous de votre expérience avec les applications de santé mentale

Lorsque beaucoup se sont retirés chez eux au début de la pandémie, les start-ups virtuelles de santé mentale se sont positionnées comme des antidotes à la détresse émotionnelle. La psychanalyse est passée du divan à la caméra ; les psychologues ont trouvé de nouvelles façons de communiquer avec les patients ; et certains psychiatres ont émis plus d’ordonnances en ligne. Pour beaucoup, ces services ont été une bouée de sauvetage pendant le désespoir des fermetures, et alors que la vie à l’extérieur de la maison reprenait, la thérapie virtuelle persistait. Mais certains utilisateurs et employés d’applications de thérapie ont dénoncé des actes répréhensibles présumés dans le monde de la santé mentale en ligne, faisant des allégations au sujet d’entreprises qui prescrivent de manière inappropriée des médicaments psychiatriques et portent atteinte à la vie privée des consommateurs.

