Parlez-nous de vos termes d’affection les plus étranges

Les noms d’animaux font partie d’un langage privé partagé entre les amoureux, la famille et les amis. Ils peuvent créer des liens intimes et ont souvent des histoires d’origine amusantes. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, il peut sembler que quelque chose ne va pas.

Pour un projet spécial Saint-Valentin sur le langage et l’amour, nous aimerions entendre les histoires qui se cachent derrière vos termes affectueux les plus étranges ou ceux de votre bien-aimé (le plus étrange est le mieux).

Nous ne publierons aucune partie de votre soumission sans vous avoir contacté au préalable. Nous utiliserons vos coordonnées uniquement pour assurer le suivi avec vous.