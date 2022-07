Parlez-moi de vos favoris – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Depuis quelque temps, j’ai pensé à écrire sur les bandes dessinées dans le quotidien et le moment est venu.

Le Trib a beaucoup plus de soi-disant «strips» que je ne m’en soucie, mais cela signifie qu’il y en a pour tous les goûts. L’un de mes favoris s’appelle “Frazz”. C’est un concierge attentionné qui a beaucoup de sagesse à transmettre aux plus jeunes élèves. Il y a Mme Olson et l’un de ses élèves (peut-être un élève de troisième ou de quatrième année) lui donne du fil à retordre. Cet été, les deux ont participé à un concours; si l’élève faisait sa lecture, elle lancerait son programme de marche. “Pickles” est amusant pour moi, car les personnages principaux sont en quelque sorte de mon groupe d’âge. Leur petit-fils, Nelson, ajoute une belle touche.

J’aimais “Zits”, mais j’en avais assez de ses bouffonneries exagérées. “Dilbert”, d’un autre côté, prétend parler d’une entreprise d’aliments pour chiens et l’humour est trop sec pour moi. “Blondie” tourne toujours après toutes ces années. Il s’agit vraiment plus de son mari, Dagwood, alors qu’elle est une femme d’affaires de bon sens. Je ne dois pas oublier “Mutts”, qui parle d’un chat et d’un chien. Je me tourne généralement vers lui en premier.

Nous pourrions continuer, mais je pense que vous pouvez voir d’où je tire mes rires et parfois un bon rire. Prenons une « tasse de thé » de temps en temps et parlez-moi de vos favoris.

Révérend Bob Dell

Sandwich