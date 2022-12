Il est temps pour les politiciens et les bureaucrates d’éliminer le jargon et de parler avec des mots simples et agréables – du moins, c’est ce que disent certains experts.

“Il y a beaucoup de personnes diverses et de personnes qui ne peuvent pas gérer le jargon juridique ou … le langage non clair, les longues phrases, etc.”, a déclaré Christine Mowat, auteure et experte en langage clair. La revue du dimanche. “Et c’est très important pour rendre les gouvernements transparents.”

Elle a enseigné des cours de langage simple à tous les paliers de gouvernement au Canada, a donné des ateliers, a pris la parole lors de conférences et a rédigé un manuel sur l’utilisation du langage simple dans la rédaction juridique.

Et la suggestion de Mowat reflète une poussée plus large pour une communication plus claire au Canada – et dans le monde. Le chef du parti conservateur canadien Pierre Poilievre réclame une loi au Canada cela éliminerait le jargon politique et forcerait les politiciens à parler clairement.

“Malheureusement, nos gouvernements ne font rien d’autre qu’ajouter et ajouter et ajouter de la paperasserie et des formulaires et des formalités administratives sans fin”, a déclaré Poilievre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en septembre .

Poilievre a déclaré que le projet de loi garantirait que les publications du gouvernement seraient rédigées en phrases simples et directes.

Le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre prend la parole lors de la période des questions à la Chambre des communes le 29 novembre. Poilievre a appelé le Canada à adopter une loi en langage clair. (Blair Gable/Reuters)

Mouvement mondial

Le Canada a quelques pays vers lesquels il peut se tourner pour obtenir des informations s’il adopte une telle loi. Il existe une loi sur l’écriture simple aux États-Unis depuis plus d’une décennie, et la Nouvelle-Zélande a une législation similaire.

Il a adopté une loi sur le langage clair destinée à réduire ce que la députée néo-zélandaise Rachel Boyack appelle le “charabia”.

“Je suis convaincu que si le gouvernement demande à un membre du public de faire quelque chose, nous devrions être clairs à ce sujet”, a déclaré Boyack, qui a présenté le projet de loi d’initiative parlementaire sur le langage clair.

“Nous devrions dire très clairement ce que les gens sont tenus de faire et aussi à quels avantages ils ont droit.”

Boyack a vu des exemples de documents d’immigration où elle a dû les lire plusieurs fois avant de pouvoir les comprendre.

Vous pouvez dire « laparoscopie » ou « chirurgie mini-invasive ». Ce qui est plus clair dépend du public, un élément clé pour décider quand et comment utiliser le jargon, explique le professeur de linguistique Gary Libben. (Université d’État de l’Ohio)

“Si moi, un député ayant fait des études universitaires, je ne peux pas comprendre une lettre de l’immigration, comment un nouveau migrant qui a l’anglais comme deuxième ou troisième langue peut-il comprendre la lettre?” Boyack a demandé. “J’ai donc vu qu’il y avait de vrais problèmes dans la vie quotidienne des gens.”

Il est particulièrement important de s’assurer que les documents gouvernementaux utilisent un langage clair lorsqu’il s’agit de questions financières, a-t-elle dit, donnant l’exemple de ne pas comprendre comment payer une amende de stationnement qui arrive par la poste.

“Vous le quittez – et à la fin, vous finissez par accumuler beaucoup plus de dettes envers le gouvernement”, a déclaré Boyack.

Équilibre de la langue

Gary Libben dit qu’un langage simple est important et devrait être utilisé pour communiquer clairement avec le public. Mais le psycholinguiste et professeur de linguistique à l’Université Brock a déclaré qu’il croyait que le jargon pouvait aussi être utilisé pour le bien.

“Je ne sais pas si le jargon est toujours une mauvaise chose”, a-t-il déclaré. “Quand nous inventons de nouveaux mots, c’est là que nous sommes à notre meilleur et c’est là que nos langues sont les plus saines.”

Libben a déclaré que le jargon peut être utile dans différentes communautés et professions, telles que le domaine juridique ou médical, pour communiquer des idées complexes d’une manière spécifique.

Au lieu de cela, les gens doivent apprendre quand utiliser un langage simple, a-t-il dit, et quand il est temps d’être un peu plus technique.

“Si nous devenons un peu plus conscients de notre utilisation du jargon, nous aurions un certain contrôle sur cela”, a-t-il déclaré.