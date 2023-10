Parlez des spoilers de l’épisode 8 d’Ahsoka dans notre zone de discussion Star Wars

Le moment est venu : les rebelles ont réunis, le grand dessein de Thrawn a été mis en œuvre, et tout le monde veut juste retourner dans la galaxie qui est un peu moins loin, très loin que celle dans laquelle ils se trouvent actuellement. AhsokaLa finale de est là, et… eh bien, il y a beaucoup de choses à régler.

Le dernier chapitre du dernier Guerres des étoiles Le spectacle a une tonne de choses en suspens alors que nous nous y dirigeons. Ahsoka retrouvé Sabine et Ezra la semaine dernière, et Thrawn a profité de ces heureuses retrouvailles pour lui donner le temps dont il avait besoin pour se préparer à échapper à Peridea et à retourner au Guerres des étoiles galaxie telle que nous la connaissons tous, comme l’héritier des restes de l’Empire. Et puis il y a ce qui se passe maintenant Shin et Baylan; le premier était fui par nos héros après son assaut raté et a été apparemment abandonnée par son maître, et ce dernier est se préparant à découvrir quel pouvoir mystérieux l’appelait, conduisant toute sa quête dans la série jusqu’à présent.

Comme nous nous demandons s’il doit y en avoir plus Ahsoka au-delà de l’épisode de ce soir, même s’il y a – au-delà de savoir Le film « Mandoverse » de Dave Filoni est en route – c’est un épisode avec beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules, pour conclure les choses d’une manière au moins satisfaisante, même si la menace de Thrawn va encore persister pendant un bon moment. La série peut-elle trouver un équilibre entre une résolution satisfaisante et la taquinerie de ce qui va arriver ? Qu’allons-nous obtenir du film de Ray Stevenson contribution finale et douce-amère à Guerres des étoiles comme l’un de ses personnages récents les plus intrigants ? Volonté Gilad Pellaeon enfin pouvoir voir son meilleur ami ? Chopper aura-t-il encore le temps de commettre au moins un crime de guerre très drôle au retour de Thrawn ? Autant de questions, et beaucoup d’entre elles n’obtiendront probablement pas de réponses.

Que veux-tu du Ahsoka final? Qu’avez-vous hâte de voir ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois l’épisode terminé, revenez et discutez de spoilers entre vos amis. Guerres des étoiles fans pendant que vous attendez le récapitulatif complet de l’épisode d’io9 demain.

