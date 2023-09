Parlez des spoilers de l’épisode 6 d’Ahsoka dans notre zone de discussion Star Wars

C’est mardi soir, et cela signifie une chose et une seule chose pour Guerres des étoiles fans en ce moment : Ahsoka est sur le point de nous affronter l’aventure extragalactique nous avons attendu toute la saison. Mais qu’allons-nous y trouver ?

Spoilers de la semaine du 11 février

La leçon de la semaine dernière dans le Monde entre les mondes avec Anakin a donné Ahsoka le changement de perspective dont elle avait besoin se préparer pour un voyage assisté par Purgill sur le chemin de Peridea – vers une toute autre galaxie pour la première fois dans le courant Guerres des étoiles canon.

Des manigances extragalactiques ont une longue histoire dans Guerres des étoiles avant son redémarrage canonique après l’acquisition de Disney, mais il y a beaucoup d’espoir et d’interrogation sur ce que nous et Ahsoka découvrirons là-bas, au-delà des débuts tant attendus du grand amiral Thrawn et d’Ezra Bridger. Les verrons-nous quand même ? Volonté Ahsoka passez plutôt à nous informer de ce qui se passe avec Sabine et ses ennemis à bord du Oeil de Sion à la place leur propre voyage vers Peridea ? Allons-nous passer 50 minutes dans le cockpit de la navette d’Ahsoka dans la bouche d’une Purgill pendant qu’elle et Huyang jouent au pazaak pour passer le temps !? Les opportunités sont infinies.

Que voulez-vous de la dernière tranche de Ahsoka? Qu’avez-vous hâte de voir ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois l’épisode terminé, revenez et discutez de spoilers entre vos amis. Guerres des étoiles fans pendant que vous attendez le récapitulatif complet de l’épisode d’io9 demain.

