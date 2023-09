Parlez des spoilers de l’épisode 5 d’Ahsoka dans notre zone de discussion Star Wars

Un autre mardi Tano est à nos porteset Ahsoka met en place ce qui pourrait être sa plus grande semaine à ce jour. Avec seulement quatre épisodes supplémentaires, y compris celui de ce soir, on a l’impression que la série a encore beaucoup de chemin à parcourir… et c’est bien sûr avant même d’arriver au Maître Jedi éthéré dans la pièce.

C’est bien sûr le retour de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker. Taquiné à la fin de l’épisode de la semaine dernière alors qu’Ahsoka se glissait dans le mystérieux Monde entre les mondesil semble que l’épisode de ce soir va se concentrer en grande partie sur des retrouvailles douces-amères entre l’ancien maître et l’apprenti.

Mais ce n’est sûrement pas tout ce qu’il faut aborder : cet épisode est projeté en salle juste comme la première en deux épisodes l’était, donc il y a de fortes chances que nous ayons encore plus de gros trucs pour accompagner Anakin Skywalker de tout cela. Avec l’Œil de Sion en route vers Peridea, il est peut-être enfin temps de voir Ezra et Thrawn. Ou l’enfer, sortir de la galaxie ça doit être un long voyage même si vous avez plein de très gros hyperdrives – peut-être Sabine, capturée par Baylan et Shinpouvez-vous vous asseoir et en apprendre un peu plus sur ses mystérieux ennemis ?

Que voulez-vous de la dernière tranche de Ahsoka? Qu’avez-vous hâte de voir ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois l’épisode terminé, revenez et discutez de spoilers entre vos amis. Guerres des étoiles fans pendant que vous attendez le récapitulatif complet de l’épisode d’io9 demain.

