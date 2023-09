Parlez des spoilers de l’épisode 4 d’Ahsoka dans notre zone de discussion Star Wars

Il est presque temps de retourner à Guerres des étoiles‘ galaxie lointaine, très lointaine pour la semaine, avec AhsokaLe quatrième épisode de sort ce soir sur Disney+. Mais en attendant de parler de spoiler, voici un autre nouveau clip de la série pour vous mettre dans l’ambiance.

Après la semaine dernière, j’ai vu un homme frustré Ahsoka et Sabine aller seul quand la Nouvelle République Ayant refusé la demande d’aide d’Hera pour enquêter sur Thrawn, cette semaine verra le maître et l’apprenti improbables affronter leurs ennemis de front sur la planète Seatos – et en sortir en pleine forme, si l’on en croit le clip ci-dessous.

Combat de droïdes | Ahsoka | Disney+

Et bon, Sabine peut faire quelque chose pour lequel elle est vraiment douée pour une fois : tirez sur certaines personnes ! C’est bien, après que la semaine dernière ait été consacrée à sa frustration de ne pas pouvoir suivre son entraînement Jedi. Tout est très Rebelles aussi: Sabine, ses blasters à la main, les éclairs déviés sur son beskar, à l’aide de ses avant-bras. Ça fait plaisir de la voir dans son élément aux côtés d’Ahsoka. Mais nous arrivons à la moitié du spectacle ce soir, donc il est grand temps Ahsoka est au moins sur le point de répondre à certaines des plus grandes questions que nous nous posons sur ce qu’il prévoit jusqu’à présent. Je n’ai même pas encore besoin de Thrawn, donne-moi juste quel est l’accord de Baylan, Shin et Marrok. Ils sont fascinant et nous n’avons pas encore eu le temps de les connaître.

Que voulez-vous de la dernière tranche de Ahsoka? Qu’avez-vous hâte de voir ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois l’épisode terminé, revenez et discutez de spoilers entre vos amis. Guerres des étoiles fans pendant que vous attendez le récapitulatif complet de l’épisode d’io9 demain.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.