Parlez des spoilers de l’épisode 3 d’Ahsoka dans la zone de discussion io9 Star Wars

Il est presque temps de retourner dans la galaxie lointaine, très lointaine pour la semaine, avec AhsokaLe troisième épisode de sort ce soir sur Disney+. Mais en attendant de parler de tout, spoiler, pourquoi ne pas rester un moment et aiguiser votre Guerres des étoiles appétit avec un petit combat de chiens ?

Épisode trois de Ahsoka est sur le point de sortir sur le streamer Disney, mais le studio a également publié un nouveau clip de l’épisode mettant en vedette Ahsoka et Sabine se plongeant un peu plus dans leur Relation maître/apprenti peu orthodoxe. Et quelle meilleure façon de créer des liens que de faire exploser de mystérieux assaillants grâce au pouvoir du travail d’équipe ?

Extrait officiel : « Woo ! » | Ahsoka | Disney+

C’est agréable de les voir travailler ensemble et communiquer, bien que par la nécessité du combat, mais au moins il semble que ce soir nous verrons Ahsoka et Sabine. S’ouvrir les uns aux autres un peu plus. Et étant donné que l’un de leurs assaillants n’est autre que l’Inquisiteur Marrok, nous allons peut-être apprendre quoi son l’accord c’est aussi ce soir.

Que voulez-vous de la dernière tranche de Ahsoka? Qu’avez-vous hâte de voir ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et une fois l’épisode terminé, revenez et discutez de spoilers entre vos amis. Guerres des étoiles fans pendant que vous attendez le récapitulatif complet de l’épisode d’io9 demain.

