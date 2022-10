Parlez des préjugés de la police examinés dans la course au gouverneur du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – Le procureur général républicain du Kansas a déclaré à une commission de justice raciale il y a deux ans que les préjugés raciaux existent «évidemment» dans les forces de l’ordre, mais il a déclaré mardi qu’il ne disait pas que le racisme systémique existait et qu’il s’en tenait aux attaques de campagne sur le gouverneur démocrate de l’État pour avoir utilisé cette phrase.

Le procureur général Derek Schmidt et ses collègues républicains présentent la gouverneure démocrate Laura Kelly comme anti-police alors que Schmidt tente de renverser Kelly lors des élections du 8 novembre. La mort de George Floyd en 2020 a conduit Kelly à former une Commission sur la justice raciale et l’équité pour examiner la police, déclarant comme elle l’a fait : « Le racisme systémique au sein des forces de l’ordre doit cesser.

Schmidt soutient que dire que le racisme systémique existe, c’est qualifier les agents des forces de l’ordre de racistes. Ses propres commentaires selon lesquels les préjugés raciaux existent “évidemment” dans les services de police sont venus lors d’une réunion Zoom de la commission du gouverneur en octobre 2020. Il a déclaré aux journalistes mardi que lorsqu'”une pomme pourrie rare” commet une faute, “Il existe des mécanismes en place pour traiter problèmes individuels.

“Ce sont deux choses différentes”, a déclaré Schmidt lors d’une conférence de presse impromptue à la suite d’un événement au centre médico-légal du Kansas Bureau of Investigation à Topeka. “Je ne prétends certainement pas qu’il existe un racisme systémique dans l’application des lois, et je pense que la décision du gouverneur de nommer une commission distincte entière pour se concentrer sur ce problème était malavisée.”

Les deux partis s’attendent à ce que la course du gouverneur du Kansas soit serrée, et Schmidt a rejoint d’autres candidats républicains à travers les États-Unis pour faire du crime un gros problème alors qu’il tente de reconquérir les électeurs républicains indépendants et modérés qui ont soutenu Kelly en 2018. Une partie de sa stratégie dépeint Kelly comme antagoniste envers la police.

La campagne de Kelly a répondu mardi avec la même déclaration qu’elle a publiée la semaine dernière, affirmant que Schmidt était engagé dans de “faux dénigrements” et que Kelly avait réalisé des “investissements historiques” dans l’application de la loi. Depuis que Kelly a pris ses fonctions en janvier 2019, les dépenses pour le système pénitentiaire et la Kansas Highway Patrol ont augmenté de près de 33%, bien que le financement du KBI sous le contrôle de Schmidt soit resté stable.

Kelly a formé sa commission de justice raciale en juin 2020 après le meurtre par la police de Floyd à Minneapolis. Dans une chronique qu’elle a écrite par la suite, Kelly a déclaré qu’elle souhaitait que le panel recommande “un changement significatif et durable”.

“L’inégalité raciale et l’injustice font partie de l’histoire de notre nation depuis le début”, a écrit Kelly. “Les communautés de couleur n’ont pas le luxe de donner aux dirigeants le temps d’ignorer ces problèmes plus longtemps.”

Les nombreuses recommandations de la commission en 2020 et 2021 comprenaient la garantie d’une solide formation anti-préjugés, l’interdiction aux agents licenciés de travailler à nouveau dans les forces de l’ordre et la révision des politiques locales sur le recours à la force. Malgré l’appel de Kelly à un changement durable, son administration n’a pas poussé l’Assemblée législative contrôlée par les républicains à les promulguer.

Schmidt a déclaré que bien que s’il avait été gouverneur, il aurait condamné la mort de Floyd et appelé le Minnesota à s’occuper de la conduite des officiers, il aurait également condamné la violence lors des manifestations contre la mort de Floyd et a suggéré que certains dirigeants “élevaient alors cette question dans un manière incendiaire.

Lors de sa présentation Zoom à la commission de justice raciale de Kelly en octobre 2020, Schmidt a informé les membres du rôle du bureau du procureur général et de la Commission d’État sur les normes et la formation des agents de la paix dans l’examen des allégations de préjugés raciaux contre des agents. CPOST certifie et discipline les agents chargés de l’application des lois.

Au cours de la réunion, le membre de la commission, Mark McCormick, a demandé à Schmidt : “Dans quelle mesure pensez-vous que les préjugés raciaux existent dans notre système ici dans l’État ?”

Schmidt a répondu : « Vous savez, Mark, je veux dire, évidemment, ça existe. Il existe dans les relations humaines, et donc il existe donc dans le sous-ensemble des relations humaines qui incluent les interactions des forces de l’ordre avec les gens.

Schmidt a ajouté qu’il pensait que le CPOST et les différents organismes d’application de la loi prenaient les plaintes pour préjugés raciaux “très au sérieux” et que “ce n’est pas une considération également prise en compte”.

Il a déclaré aux journalistes mardi que les agents des forces de l’ordre “sont majoritairement honorables” et que c’est un mauvais service pour eux que le gouverneur suggère que la police est “systématiquement raciste”.

