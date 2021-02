Parler, un réseau social qui a attiré les fans de Trump, revient en ligne

SAN FRANCISCO – Parler, le réseau social qui a attiré des millions de partisans de Trump avant de disparaître d’Internet, est de retour en ligne un mois après qu’Amazon et d’autres géants de la technologie ont coupé la société pour avoir accueilli des appels à la violence à l’époque de l’émeute du Capitole.

Être glacé par les géants de la technologie a fait de Parler une cause célèbre pour les conservateurs qui se plaignaient d’être censurés, ainsi qu’un cas test pour l’ouverture d’Internet. On ne savait pas si le réseau social, qui s’était positionné comme un site de liberté d’expression et légèrement modéré, pourrait survivre après avoir été mis sur liste noire par les plus grandes entreprises technologiques.

Pendant des semaines, il est apparu que la réponse était non. Mais lundi, pour la première fois depuis le 10 janvier, la saisie de parler.com dans un navigateur Web a renvoyé une page pour se connecter au réseau social – un déménagement qui avait nécessité des semaines de travail de la part de la petite entreprise et qui avait conduit au départ. de son directeur général.

Les dirigeants de Parler n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

On ne savait pas comment Parler avait compris comment héberger son site sur des serveurs informatiques, la technologie centrale à la base de tout site Web. De nombreuses grandes sociétés d’hébergement Web l’avaient auparavant rejetée. Pour les autres services nécessaires à la gestion d’un grand site Web, Parler s’est appuyé sur l’aide d’une entreprise russe qui travaillait autrefois pour le gouvernement russe et d’une entreprise de Seattle qui soutenait autrefois un site néonazi.