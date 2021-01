Mais le recours à une société russe inquiète certains chercheurs qui étudient Internet et la Russie. Si Parler achemine son trafic Web via DDoS-Guard lorsque son site Web complet revient, ont déclaré les experts, la loi russe pourrait permettre au gouvernement russe de surveiller les utilisateurs de Parler.

Après que les partisans du président Trump ont pris d’assaut le Capitole, Twitter et Facebook ont ​​exclu M. Trump de leurs services. Cela a envoyé un flot de nouvelles personnes à Parler, le poussant à dépasser 15 millions d’utilisateurs. Ensuite, Apple et Google ont supprimé l’application Parler de leurs magasins d’applications et Amazon a cessé d’héberger le site Web de Parler sur ses serveurs car, ont-ils déclaré, Parler ne supprimait pas systématiquement les messages violents. En plus de nier ces allégations, Parler a accusé les entreprises de collusion.

«Nous ne dormons pas», dit-il. «Nous travaillons jour et nuit, et tous les jours. Il n’y a pas de week-end pour nous.

« Parler est une société Internet qui ne peut pas accéder à Internet », a déclaré l’avocat de Parler, David Groesbeck, dans un dossier séparé lundi. «Et plus Parler restera mort, plus il sera difficile de ressusciter.

Mais Robert Davis, vice-président senior d’Epik, a déclaré dans une interview qu’Epik avait seulement aidé à enregistrer le nom de domaine de Parler, une fonction de base d’Internet. Alors qu’Epik aimerait aider, dit-il, les besoins de Parler sont trop importants.

«Je m’attendrais à ce que Parler soit une force incroyable pour le bien à l’avenir», a-t-il déclaré. «Je pouvais les voir facilement toucher 100 millions de membres ou plus rien qu’en 2021.»

M. Davis a dit qu’il croyait que Parler essayait de construire sa propre infrastructure. Lundi, M. Matze a semblé soutenir cette notion dans une interview sur Fox News, en disant: «Nous devons vraiment construire notre propre infrastructure et notre propre technologie.»

Dans un dépôt légal le même jour, M. Matze a déclaré que Parler n’avait pas «l’expertise technique et en matière de sécurité pour héberger seul l’environnement Parler», ajoutant: «Il n’est pas non plus possible pour Parler de le faire.»

Il a déclaré que les ordinateurs et autres équipements nécessaires pour héberger le site de Parler coûteraient plus de 6 millions de dollars et prendraient des semaines pour arriver. «En termes simples, il ne serait pas possible pour Parler d’acquérir elle-même les serveurs nécessaires et l’infrastructure de sécurité associée dans un délai commercialement raisonnable», a-t-il déclaré.

Dave Temkin, un ingénieur qui a aidé à diriger l’équipe d’infrastructure Internet de Netflix jusqu’à la semaine dernière, a déclaré qu’il était sceptique quant au retour prochain de Parler, compte tenu de la difficulté de créer sa propre infrastructure et de la réticence d’autres entreprises à aider.

Il a déclaré que même si Parler construisait son propre centre de données aux États-Unis, il lui faudrait persuader un fournisseur Internet comme Verizon ou AT&T de poser les câbles à fibre optique pour le connecter à Internet plus large.

«C’est comme si vous aviez une voiture sans route», dit-il.