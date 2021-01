Google a purgé le site de médias sociaux conservateur Parler de son Play Store, appelant à la nécessité de «protéger la sécurité des utilisateurs» tout en affirmant que la plate-forme autorise les publications qui «incitent à la violence», comme Apple envisage une démarche similaire.

Le géant du Web appartenant à Alphabet a déclaré vendredi dans un communiqué que Parler serait suspendu de sa principale plate-forme d’applications, faisant valoir que le site manquait.« Règles de modération »contre« Contenu flagrant »,appelant ces mécanismes un«De longue date»exigence sur le Play Store.

« Tous les développeurs acceptent ces conditions et nous avons rappelé à Parler cette politique claire au cours des derniers mois, »dit la société.

Nous sommes conscients de la poursuite de la publication dans l’application Parler qui cherche à inciter à la violence continue aux États-Unis … À la lumière de cette menace de sécurité continue, nous suspendons les listes de l’application du Play Store jusqu’à ce qu’elle règle ces problèmes.

L’annonce fait suite à des informations selon lesquelles Apple avait également demandé à Parler d’imposer une réglementation du contenu plus stricte, donnant au site un ultimatum de 24 heures pour le faire ou faire face à une interdiction de son App Store.

Apple a fait cette demande dans un e-mail envoyé vendredi matin, affirmant avoir reçu des plaintes selon lesquelles la plate-forme de Parler avait été utilisée pour planifier l’assaut du Capitole américain par des manifestants violents mercredi, selon BuzzFeed News. « L’application semble également être utilisée pour planifier et faciliter d’autres activités illégales et dangereuses, » a ajouté le géant de la technologie.

Le directeur général de Parler, John Matze, a confirmé la demande d’Apple au Wall Street Journal et à Reuters. La tentative d’étouffer Parler intervient à un moment où Twitter, Facebook et d’autres géants des médias sociaux purgent les comptes du président Donald Trump et de ses partisans, faisant taire essentiellement un discours qui s’écarte des points de discussion traditionnels.

Le groupe d’activistes en ligne Sleeping Giants a fait pression sur Apple et Google, dont les systèmes d’exploitation dominent le monde des smartphones, pour qu’ils retirent Parler de leurs boutiques d’applications pour avoir enfreint leurs politiques d’incitation à la violence. Le groupe a rappelé aux deux entreprises qu’il avait contribué à faire démarrer Gab, une autre plate-forme alternative à Twitter, à partir de leurs magasins d’applications en 2017. Sleeping Giants a ignoré le fait que Twitter et Facebook ont ​​également été utilisés pour comploter la violence.

La base d’utilisateurs de Parler a augmenté de façon exponentielle ces derniers mois dans un contexte de censure croissante contre Trump par des plateformes grand public telles que Facebook, Twitter et YouTube. La plate-forme naissante ajoutait des milliers d’utilisateurs par minute à certains moments cet automne, contre un taux de 2000 par jour avant juin dernier. Une autre vague de migration a suivi cette semaine, les violences de mercredi à Washington étant utilisées comme prétexte pour interdire les conservateurs.

« Ce sera mon dernier message sur cette plateforme anti-américaine, » L’animateur de radio et partie prenante de Parler, Dan Bongino, a déclaré vendredi matin à ses 2,8 millions d’abonnés sur Twitter.

Les plus grandes menaces à la liberté sont les tyrans destructeurs de la technologie qui ont agi en tant qu’éditeurs dans leurs guerres en cours contre les conservateurs et la liberté d’expression.

