Parler est l’une des applications les plus en vogue au monde, un réseau social qui a attiré des millions de conservateurs au cours de l’année écoulée grâce à son approche pratique de la surveillance des publications des utilisateurs. Et avec la nouvelle que le président Trump avait été expulsé de Twitter et Facebook, Parler était le pari de chance pour être sa prochaine boîte à savon. Mais au moment où il gagnait une nouvelle influence, Parler est maintenant soudainement confronté à une crise existentielle. Vendredi, Apple a déclaré à la société qu’elle devait intensifier sa surveillance de la conversation sur son application – en annulant sa fonctionnalité phare – ou perdre sa plate-forme sur les iPhones. Plusieurs heures plus tard, Google a suspendu Parler du Play Store, le principal moyen de télécharger des applications sur les appareils Android, jusqu’à ce qu’il contrôle mieux son application. Dans un e-mail adressé à Parler, Apple a déclaré avoir reçu des plaintes selon lesquelles des gens avaient utilisé l’application Parler, qui imite Twitter, pour planifier l’émeute meurtrière de mercredi à Washington. Apple a déclaré avoir déterminé que Parler ne «supprimait pas le contenu qui encourage les activités illégales et pose un risque sérieux pour la santé et la sécurité des utilisateurs». Un jour plus tôt, John Matze, directeur général de Parler, avait déclaré dans une interview avec le Times à propos de la mêlée de mercredi qu’il ne « se sentait pas responsable de rien de tout cela et la plate-forme non plus, étant donné que nous sommes une place neutre adhère à la loi. »

Dans sa lettre, Apple a fait référence à sa position et a ajouté: «Nous voulons être clairs que Parler est en fait responsable de tout le contenu généré par l'utilisateur présent sur votre service et de veiller à ce que ce contenu réponde aux exigences de l'App Store pour la sécurité et la protection de notre utilisateurs. » Apple a donné à Parler 24 heures pour se conformer avant que l'application ne soit supprimée de l'App Store d'Apple. Google a déclaré dans un communiqué qu'il avait retiré l'application parce que Parler n'appliquait pas ses propres politiques de modération, malgré un rappel récent de Google, et en raison des publications continues sur l'application qui cherchaient à inciter à la violence.

« Nous reconnaissons qu'il peut y avoir un débat raisonnable sur les politiques relatives au contenu et qu'il peut être difficile pour les applications de supprimer immédiatement tout contenu non conforme, mais pour que nous puissions distribuer une application via Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une modération robuste pour le contenu flagrant, », A déclaré Google. Actualités BuzzFeed Signalé précédemment E-mail d'Apple à Parler. Parler n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les décrets d'Apple et de Google étaient une illustration frappante du pouvoir des plus grandes entreprises technologiques d'influencer ce qui est autorisé sur Internet, même sur des sites et des applications qui ne sont pas les leurs.