Le site de médias sociaux favorable aux conservateurs Parler a fait un retour sur l’App Store d’Apple, réapparaissant sur la plate-forme avec des filtres renforcés de « discours de haine » après avoir été retiré à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Le réseau social a été rétabli sur l’App Store lundi, la société laissant un message aux nouveaux utilisateurs et aux anciens utilisateurs sur sa page de magasin: « Parler est heureux d’être de retour sur iOS, vous nous avez manqué! » Cependant, la directrice des politiques de l’application, Amy Peikoff, a suggéré que la version de Parler trouvée sur l’App Store diffère de la façon dont elle apparaît ailleurs, en la doublant. « Parler Lite ou Parler PG » en raison de règles de modération de contenu plus strictes spécifiques aux appareils Apple.

Dans le cadre d’un nouveau système de modération basé sur l’IA chez Parler, les publications qui enfreignent les règles du site contre les discours de haine sont étiquetées en conséquence. Bien que les utilisateurs sur le Web et les versions Android (quand et s’il sera à nouveau disponible) du site aient toujours la possibilité de voir ces publications s’ils cliquent au-delà d’une clause de non-responsabilité, ils sont entièrement masqués sur les appareils Apple, comme cela a été signalé pour la première fois par le Washington Post.





Aussi sur rt.com

Parler dit qu’il a renvoyé le FBI à des contenus violents plus de 50 fois AVANT l’émeute, y compris sur des « menaces spécifiques » contre le Capitole







Peikoff a déclaré au Post que bien que Parler reste attaché au premier amendement et à la «Quantité maximale de discours légalement protégés», l’entreprise apprécie également sa relation avec Apple et souhaite trouver un terrain d’entente avec le géant de la technologie. Elle a néanmoins souligné les différences majeures entre les philosophies des deux entreprises, en disant «Là où Parler est différent [from Apple] c’est que là où le contenu est légal, nous préférons mettre les outils entre les mains des utilisateurs pour décider de ce qui se retrouvera dans leurs flux. «

La firme de médias sociaux a également annoncé lundi l’activiste conservateur George Farmer en tant que nouveau PDG, qui est également le mari de Candace Owens, un brandon de droite et fervent partisan de l’ancien président Donald Trump. Farmer a succédé au PDG par intérim, Mark Meckler, qui dirigeait l’entreprise depuis l’éviction controversée de l’ex-PDG et co-fondateur John Matze en février.

Avec la relance de Parler sur Apple, Owens a déclaré qu’elle commencerait à publier du contenu principalement sur le site, ajoutant qu’elle était « Dégoûté par la collusion Big Tech » pour mettre le site hors ligne.

Maintenant que #Speaking est de retour dans l’App Store. Je mettrai d’abord mon contenu sur Parler et j’utiliserai Twitter comme copie carbone par la suite. Dégoûté par la collusion Big Tech qui a tenté de piétiner sa plate-forme parce que les conservateurs ont abandonné cette application d’extrême gauche. – Candace Owens (@RealCandaceO) 18 mai 2021

La plate-forme a été brusquement lancée des magasins d’applications d’Apple et de Google, ainsi que des serveurs d’Amazon, dans les jours qui ont suivi l’émeute du 6 janvier au Capitole, les entreprises de technologie accusant Parler de permettre à des contenus violents et haineux de proliférer avec peu de modération. Bien que la société ait annoncé une relance sur un nouveau serveur en février, elle est restée à l’écart des principaux services d’applications depuis, à l’exception de celle d’Apple lundi. Alors que Parler dit que les utilisateurs peuvent télécharger l’application pour Android « En dehors du Google Play Store », il semble ne pas fonctionner, avec de nombreuses plaintes de clients en ligne.





Aussi sur rt.com

« Nous ne serons pas annulés »: la plateforme de médias sociaux Parler RELANCE après avoir été limogée par Big Tech à la suite des émeutes au Capitole







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!