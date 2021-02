Parler revient en ligne après avoir été banni de Google, Apple App Store suite aux émeutes du Capitole

Parler, un service de médias sociaux populaire auprès des utilisateurs de la droite américaine qui a pratiquement disparu après l’émeute du Capitole américain, a relancé lundi et a déclaré que sa nouvelle plate-forme était construite sur «une technologie durable et indépendante». Dans un communiqué annonçant la relance, Parler a également déclaré avoir nommé Mark Meckler au poste de directeur général par intérim, en remplacement de John Matze, qui a été limogé par le conseil ce mois-ci.

Parler est devenu sombre après avoir été interrompu par les principaux fournisseurs de services qui ont accusé l’application de ne pas avoir surveillé le contenu violent lié à l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole américain par des partisans du président américain de l’époque, Donald Trump. Malgré la relance, le site Web ne s’ouvrait toujours pas pour de nombreux utilisateurs et l’application n’était pas disponible au téléchargement sur les magasins mobiles gérés par Apple et Google appartenant à Alphabet, qui avait auparavant interdit l’application.

Alors que plusieurs utilisateurs se sont mis à rivaliser avec Twitter pour se plaindre de ne pas pouvoir accéder au service, quelques autres ont déclaré qu’ils pouvaient accéder à leur compte existant. Parler, qui a affirmé qu’il comptait autrefois plus de 20 millions d’utilisateurs, a déclaré qu’il ramènerait ses utilisateurs actuels en ligne la première semaine et qu’il serait ouvert aux nouveaux utilisateurs la semaine prochaine. Fondée en 2018, l’application s’est présentée comme un espace «axé sur la liberté d’expression» et a largement attiré les conservateurs américains qui ne sont pas d’accord avec les règles relatives au contenu sur d’autres sites de médias sociaux.

Le mois dernier, Amazon.com a suspendu Parler de son service d’hébergement Web, mettant ainsi le site hors ligne. Parler, lundi, a déclaré que sa nouvelle technologie avait réduit sa dépendance à la « soi-disant Big Tech » pour ses opérations. Parler semble utiliser CloudRoute LLC comme nouvel hôte et a remplacé Amazon par la plate-forme logicielle open-source Ceph, selon ici le programmeur informatique anonyme « Crash override » qui va avec le handle Twitter @donk_enby.

Le programmeur, qui est devenu célèbre ici pour avoir catalogué presque tous les messages des utilisateurs de Parler depuis le jour de l’émeute du Capitole, a tweeté lundi que les comptes d’utilisateurs étaient toujours là dans la nouvelle plate-forme mais que les messages, les images et les vidéos avaient été effacés. Parler et CloudRoute n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« Parler est dirigé par une équipe expérimentée et est là pour rester », a déclaré Meckler, qui avait co-fondé les Tea Party Patriots, un groupe qui a émergé en 2009 au sein du mouvement fiscalement conservateur Tea Party et a aidé à élire des dizaines de républicains.

Il est également soutenu par l’investisseur de fonds spéculatifs Robert Mercer, sa fille Rebekah Mercer et le commentateur conservateur Dan Bongino.