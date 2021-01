Parler, un site Web et une application de médias sociaux populaires auprès de l’extrême droite américaine, est partiellement revenu en ligne avec l’aide d’une société technologique russe.

Parler a disparu d’Internet lorsqu’il a été abandonné par la branche d’hébergement d’Amazon Inc. et d’autres partenaires pour mauvaise modération après que ses utilisateurs ont appelé à la violence et publié des vidéos glorifiant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Lundi, le site Web de Parler était à nouveau accessible, mais seulement avec un message de son directeur général disant qu’il travaillait à restaurer la fonctionnalité.

L’adresse de protocole Internet utilisée appartient à DDos-Guard, qui est contrôlée par deux hommes russes et fournit des services, notamment une protection contre les attaques par déni de service distribué, a déclaré à Reuters l’expert en infrastructure Ronald Guilmette.

Si le site Web est entièrement restauré, les utilisateurs de Parler pourront voir et publier des commentaires. La plupart des utilisateurs préfèrent l’application, cependant, qui reste interdite dans les magasins officiels Apple Inc et Google.

Le PDG de Parler, John Matze, et les représentants de DDoS-Guard n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Mercredi dernier, Matze a déclaré à Reuters que la société était en pourparlers avec plusieurs fournisseurs de services, mais a refusé de donner plus de détails.

DDoS-Guard a travaillé avec d’autres sites racistes, de droite et de complot qui ont été utilisés par des meurtriers de masse pour partager des messages, y compris 8kun. Il a également soutenu les sites du gouvernement russe.

Le site Web de DDoS-Guard répertorie une adresse en Écosse sous le nom de société Cognitive Cloud LP, mais qui appartient à deux hommes à Rostov-sur-le-Don, en Russie, a déclaré Guilmette. L’un d’eux a récemment déclaré au Guardian qu’il n’était pas au courant de tout le contenu que l’entreprise facilite.

Les critiques de Parler ont déclaré que le fait de dépendre d’une société russe représentait un risque potentiel pour la sécurité, ainsi qu’un choix étrange pour un site populaire auprès des patriotes autoproclamés.

La propagande russe a attisé les divisions politiques aux États-Unis, soutenant le président américain sortant Donald Trump et amplifiant les faux discours sur la fraude électorale, mais aussi les manifestations contre la brutalité policière.

Parler, qui a révélé qu’il comptait plus de 12 millions d’utilisateurs, a poursuivi Amazon lundi dernier après que le géant du commerce électronique et le fournisseur de services cloud ont interrompu le service, invoquant une mauvaise modération des appels à la violence.

Dans une mise à jour lundi, Parler.com a lié à une interview de Fox News dans laquelle Matze a déclaré qu’il était «confiant» que Parler reviendrait à la fin du mois de janvier.