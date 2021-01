Accusant Amazon de pratiques monopolistiques au profit de Twitter, de rupture de contrat et de diffamation, Parler demande l’aide d’un juge fédéral après que l’application de médias sociaux a été mise hors ligne dans ce que son PDG a appelé une « attaque coordonnée ».

Dans une plainte de 18 pages déposée lundi devant le tribunal de district américain de Seattle, Washington, Parler allègue que des doubles standards à motivation politique ont conduit Amazon Web Services (AWS) à fermer son hébergement.

«La décision d’AWS de clôturer efficacement le compte de Parler est apparemment motivée par une animosité politique» et «semble avoir été conçue pour réduire la concurrence sur le marché des services de microblogage au profit de Twitter», le procès dit.

Affirmant que Parler n’a pas modéré les appels à la violence sur leur plate-forme pendant et après les troubles du 6 janvier au Capitole américain, Apple et Google ont bloqué son application mobile de leurs plates-formes, tandis qu’AWS lui a refusé les services dès dimanche soir, forçant la plate-forme. hors ligne.

Parler dit que ces justifications sont un prétexte, car aucune mesure de ce type n’a été prise contre Twitter ou Facebook. Par «En retirant la prise sur Parler mais en laissant Twitter seul malgré un comportement identique des utilisateurs sur les deux sites, AWS révèle que les raisons exprimées pour suspendre le compte de Parler ne sont qu’un prétexte» dit le procès.

Défenseurs de la Silicon Valley: Si vous n’aimez pas la censure de Big Tech, lancez simplement votre propre plate-forme de médias sociaux avec les règles que vous voulez. Parler: OK, nous l’avons fait. Nous sommes l’application la plus populaire du pays! Amazon / Apple / Google: Nous nous unissons pour vous retirer d’Internet avec notre pouvoir de monopole. pic.twitter.com/LCaQIvovF0 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 11 janvier 2021

De plus, le dépôt ajoute, « fausses allégations » by AWS ont fait pression sur d’autres sociétés d’hébergement pour qu’elles refusent le service à Parler, ce qui en fait un « paria » et incapable de fonctionner. Cela a également réduit au silence des millions d’utilisateurs « Qui ne pensent pas que leur liberté d’expression est protégée par Twitter ou d’autres applications de médias sociaux, » les avocats de la société ont ajouté.

Le contrat de Parler avec AWS nécessite un préavis de 30 jours, indique le procès, alléguant la rupture dudit contrat. La société sollicite une ordonnance restrictive et une injonction d’urgence contre AWS, affirmant que couper l’accès de Parler est «L’équivalent de tirer la fiche sur un patient hospitalisé en réanimation» et tuerait effectivement leur entreprise.

Les entreprises de médias sociaux et de nombreuses entreprises ont lancé une purge du président Donald Trump et de ses partisans après les troubles du Capitole, affirmant qu’il avait incité à une « insurrection » et la violence là-bas.

Une partie des partisans de Trump qui se sont rassemblés à Washington, DC pour protester contre la certification des résultats de l’élection présidentielle, ont violé le bâtiment du Capitole et interrompu la session conjointe du Congrès et se sont dispersés après quelques heures. Cinq personnes sont mortes pendant les troubles, dont un officier de police du Capitole.

Alors que Twitter interdisait Trump et des milliers de ses partisans, Parler a vu une croissance record du nombre de nouveaux comptes sur sa plateforme. Le PDG John Matze a qualifié la réaction d’Apple, Google et Amazon de «Attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la concurrence sur le marché.»

