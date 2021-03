Parler poursuit Amazon à nouveau, après avoir abandonné le procès initial

L’application de médias sociaux Parler a abandonné son action fédérale contre Amazon.com Inc pour avoir interrompu ses services d’hébergement Web et a déposé une plainte distincte contre la société et son unité de services Web devant un tribunal de l’État de Washington, selon des documents judiciaires de mardi soir.

Le nouveau procès intenté par Parler, qui a été signalé pour la première fois par NPR, a accusé Amazon de diffamation et de rupture de contrat.

Parler, une application populaire parmi les utilisateurs de droite américaine, est revenue en ligne le mois dernier après la tombée de la nuit en janvier, de nombreux fournisseurs de services ayant retiré leur soutien, l’accusant de ne pas avoir surveillé le contenu violent lié à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. le siège législatif du pays, par les partisans du président de l’époque, Donald Trump.

Parler a poursuivi Amazon, l’accusant d’avoir pris une décision illégale et politiquement motivée de la fermer au profit de Twitter Inc, mais un juge américain a rejeté sa demande d’Amazon de restaurer les services de la plate-forme plus tard en janvier.

Un mois plus tard, Parler a relancé ses services en ligne et a déclaré que la nouvelle plate-forme était construite sur «une technologie durable et indépendante». SkySilk, une société basée à Los Angeles, a déclaré qu’elle fournissait à Parler une infrastructure de cloud privé.

Un porte-parole d’Amazon Web Services a déclaré que les allégations du procès n’étaient pas fondées. Parler n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Amazon a déclaré que Parler avait ignoré les avertissements répétés pour modérer efficacement la croissance du contenu violent sur son site Web, y compris les appels à assassiner d’éminents politiciens démocrates, des dirigeants d’entreprise et des membres des médias.

Parler, cependant, a déclaré qu’il y avait un manque de preuves qu’il avait un rôle dans l’incitation aux émeutes pro-Trump dans le Capitole américain et a fait valoir qu’il était injuste de priver des millions d’Américains respectueux des lois d’une plate-forme pour la liberté d’expression.

Google a également supprimé l’application de son Play Store et Apple de son App Store.