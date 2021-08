Davies, qui écrit habituellement pour le Daily Telegraph et présente également une couverture en cercle au carré par le géant du streaming DAZN, l’a dit dans une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux mardi soir.

« Attention aux ponts Ebanie », prévient-il.

« Parce qu’elle est potentiellement une Muhammad Ali pour la boxe féminine. »

« Pourquoi?, » demande Davies.

« Parce qu’elle est un esprit complètement libre comme l’était Muhammad Ali. »

« Elle peut changer la façon dont la société voit les boxeuses », il prédit.

« La lingerie à la pesée. La pose. L’appropriation totale de ce qu’est son corps et de ce qu’elle fait. »

« Regardez cet espace, car c’est une personne fascinante dans le sport de la boxe » il signe.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Blonde Bomber 💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

Bien que Bridges ait donné un bon compte d’elle-même la dernière fois dans un combat pour le titre des poids coq WBA perdu contre Shannon Courtenay en avril, Davies s’est sans surprise collée pour l’avoir comparée à la médaillée d’or olympique et seulement trois fois championne des poids lourds en ligne largement considérée comme la plus grande boxeur de tous les temps.

« Gareth est un gars au top, respect pour Ebanie Bridges, encore plus après son dernier combat mais ce n’est qu’un discours idiot ! » a répondu le doux coach scientifique Dave Coldwell sur Twitter.

« Malgré l’énorme lutte que Jane Couch a traversée, qu’est-ce que [pound-for-pound great] Katie Taylor et même [IBO and WBC super featherweight champion] Terri Harper a fait pour le football féminin et la communauté, tu ne mentionnerais toujours pas le nom d’Ali. »

« Je t’aime mec. Mais éloigne-toi du bar ! » dit un scribe respecté.

« Trop de tequilas frère! »

Tentant de ramener son record de 5-1 à la victoire ce week-end, Bridges affrontera Bec Connolly 3-9 au siège de Matchroom.

Lors de la pesée de vendredi, attendez-vous aux cascades de lingerie dont Davies parle, car Bridges a entre-temps promis qu’elle « allait définitivement pour l’arrêt ».

« Bec sort toujours fort et rapide, et je suis un peu similaire, » Les ponts expliqués.

« J’ai l’impression que ça va être une bagarre passionnée parce que nous aimons tous les deux entrer dans une bagarre, mais je ne vais pas me laisser entraîner dans une fusillade si je peux juste la boxer.

« Je vais définitivement pour l’arrêt, et ce n’est pas quelqu’un qui se fait vraiment arrêter, en particulier à 118 livres, ce qui serait le côté le plus léger. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Blonde Bomber 💣💁🏼‍♀️ (@ebanie_bridges)

« Cela aurait un grand impact » Bridges a prédit, était-elle capable de mettre sa menace à exécution.

« Parce que les filles ne l’arrêtent pas et qu’elles la combattent souvent sans grand camp du tout, donc je suis ravi de me tester contre elle avec une bonne préparation. »