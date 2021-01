Le pirate informatique qui a sauvegardé une mine de données sur les utilisateurs de l’application de médias sociaux conservatrice Parler a déclaré que les cartes d’identité, les informations financières et les adresses e-mail n’étaient pas prises.

Jusqu’à ce qu’il se soit vu refuser l’hébergement Web par Amazon et effectivement retiré d’Internet lundi, Parler gagnait en popularité parmi les conservateurs et les droitiers américains, dont beaucoup ont migré vers le site après avoir été bannis de Twitter. Amazon a débranché la prise à la lumière de ce qu’il appelait un « Augmentation constante du contenu violent » sur Parler depuis l’émeute pro-Trump de mercredi à Capitol Hill.

Peu de temps avant la disparition de Parler, cependant, un hacker autrichien autoproclamé, passant par « donk_enby » sur Twitter, a exploité une faille de sécurité pour télécharger et archiver tous les messages publiés sur l’application malheureuse, y compris tous les « Non transformé, brut » fichiers vidéo et leurs « Métadonnées associées. »

Selon un article viral de Reddit, le pirate a réussi à prendre plus que ces données et à s’en tirer avec les cartes d’identité des utilisateurs, utilisées pour obtenir un compte vérifié sur Parler.

Cependant, « donk_enby » est intervenu lundi, appelant le post Reddit « Taureaux ** t. »

« Seuls les éléments accessibles au public via le Web ont été archivés, » le pirate a tweeté. «Je ne t’ai pas [sic] Adresse e-mail, numéro de téléphone ou de carte de crédit. sauf si vous l’avez publié vous-même sur parler. «

car beaucoup de gens semblent confus à propos de ce détail et il y a un post de conneries sur Reddit: seuls les éléments accessibles au public via le Web ont été archivés. Je n’ai pas d’adresse e-mail, de téléphone ou de numéro de carte de crédit. sauf si vous l’avez posté vous-même sur parler. – remplacement du crash (@donk_enby) 11 janvier 2021

Exposer le perçu « extrémisme » de la base d’utilisateurs de Parler est toujours le but de ‘donk_enby. Dans une série de tweets tout au long de lundi, le pirate a expliqué que son intention était de compiler l’archive pour que les futurs chercheurs puissent les parcourir, affirmant qu’elle en contenait «Très incriminant» preuve.

« Je veux que ce soit un grand doigt du milieu pour ceux qui disent que le piratage ne devrait pas être politique », a-t-elle dit à Gizmodo lundi.

Les métadonnées attachées aux photos et aux vidéos (qui peuvent être utilisées pour déterminer où elles ont été prises et avec quel appareil) sont essentielles ici, et pourraient révéler la présence de nombreux utilisateurs de Parler lors des émeutes de Capitol Hill. Le procureur général de Washington DC, Karl Racine, a promis la semaine dernière de poursuivre quiconque aurait pris part à l’assaut du Capitole, et a appelé le public à donner des conseils. En outre, le comité de la sécurité intérieure de la Chambre, contrôlé par les démocrates, a appelé à ce que toutes les personnes impliquées soient placées sur la liste fédérale d’interdiction de vol comme «Terroristes nationaux».

Si Parler est peut-être terminé pour le moment, les droitiers ne sont pas encore complètement sans-abri en ligne. Gab, une plate-forme similaire hébergée sur ses propres serveurs internes, a vu un nombre record de visiteurs ces derniers jours, alimenté par des rumeurs selon lesquelles le président Donald Trump pourrait commencer à y publier. L’équipe Gab a installé de nouveaux serveurs dimanche soir pour répondre à la demande, car l’augmentation du nombre de nouveaux visiteurs a ralenti le site.

