Le réseau social conservateur Parler a déclaré qu’il avait dirigé le FBI vers des dizaines de messages encourageant la violence dans les semaines précédant l’émeute du 6 janvier au Capitole, affirmant également que d’autres sites permettaient un contenu «beaucoup plus» violent.

La société a transmis des messages au FBI à plus de 50 reprises avant les troubles à Washington, DC, a-t-elle déclaré dans une lettre adressée jeudi au Comité de surveillance et de réforme de la Chambre, rejetant les allégations selon lesquelles le site aurait agi comme un «Instigateur d’extrême droite» avant l’émeute.

«La Société a agi pour supprimer l’incitation et les menaces de violence de sa plate-forme et l’a fait à plusieurs reprises dans les jours précédant les émeutes illégales au Capitole», Parler a dit, ajoutant qu’il fallait «L’initiative extraordinaire de développer des voies de communication formelles avec le Federal Bureau of Investigation.»

En fait, dans les jours et les semaines qui ont précédé le 6 janvier, Parler a renvoyé le contenu violent de sa plate-forme au FBI pour enquête plus de 50 fois, et Parler a même alerté les forces de l’ordre sur des menaces de violence spécifiques prévues au Capitole.

Parler a cité un échange de courriels de novembre 2020 entre la plateforme et un agent du FBI, qui a déclaré un collègue « Parlé hautement » de l’entreprise et de ses «Relation de travail avec le FBI.» La société a déclaré qu’après avoir établi une ligne de communication avec le bureau, elle « régulièrement » captures d’écran transférées de «Messages illégaux appelant à la violence», ou que simplement «Méritait une enquête supplémentaire pour protéger la sécurité publique», y compris des menaces spécifiques contre des responsables américains tels que l’ancien procureur général Bill Barr.

«Même après la fin des violentes attaques, Parler a continué à signaler consciencieusement et de manière proactive les messages au FBI où les utilisateurs menaçaient de violences supplémentaires,» l’entreprise a continué.

Parler a également affirmé qu’il avait été ciblé par «Théories du complot absurdes» mis en avant par «Big Tech et ses alliés médiatiques», arguant qu’ils faisaient partie d’un «Campagne de désinformation généralisée destinée à faire de Parler le bouc émissaire des émeutes au Capitole des États-Unis.»

Peu de temps après les troubles, Parler a été rapidement démarré à partir des plates-formes d’applications Apple et Google, tandis qu’Amazon a expulsé le site de ses serveurs cloud et l’a effectivement mis hors ligne, une décision que la société a condamnée comme étant « Illégal et anticoncurrentiel. » Les trois entreprises de technologie ont accusé Parler de permettre à du contenu violent de proliférer sur sa plate-forme, mais la société a insisté sur le fait qu’elle faisait plus pour supprimer ces publications que d’autres sites de médias sociaux plus grands.

«Il est maintenant bien documenté et compris par des observateurs honnêtes que l’incitation a eu lieu beaucoup plus fréquemment sur les plates-formes Big Tech comme Facebook et Twitter que Parler,» il a fait valoir, indiquant une analyse Forbes le mois dernier qui a révélé que «Facebook était de loin la plateforme de médias sociaux la plus utilisée par les émeutiers le 6 janvier.»

La lettre de jeudi a été rédigée en réponse à une enquête de surveillance interne envoyée à la société début février, qui a relayé une litanie d’accusations contre le site et l’a exhorté à divulguer des détails sur sa propriété et son financement, suggérant qu’il aurait pu être trouble. «Liens avec le gouvernement russe.»

Parler a rejeté ces allégations sans équivoque, niant toute collusion avec « les Russes » ou qu’il a tenté de «Promouvoir la désinformation russe», comme l’a insinué le comité dirigé par les démocrates.

«Nous avons enquêté sur ces allégations et expliqué au personnel du Comité qu’il n’y avait aucun lien évident ou pertinent de la Russie avec la Société, et nous avons demandé à plusieurs reprises au personnel du Comité de nous fournir des détails supplémentaires qui pourraient faciliter un examen plus ciblé afin d’éviter un lourde expédition de pêche dans les fichiers de la société, » la lettre a continué.

La longue réfutation de Parler intervient au milieu de batailles juridiques en cours non seulement avec Amazon, qu’elle a poursuivi pour sa décision de déplatformer le site, mais aussi avec son propre ex-PDG, John Matze. L’ancien dirigeant a déposé une plainte contre Parler plus tôt cette semaine, arguant qu’il avait été illégalement contraint de quitter l’entreprise et que ses rivaux au sein de l’entreprise avaient volé sa participation de 40%, qui, selon lui, valait des millions.

