Amazon a frappé un autre sur la plate-forme de médias sociaux Parler, son site Web est en panne lundi.

Samedi, Amazon Web Services a suspendu Parler de ses services d’hébergement Web à compter de 23 h 59 (heure du Pacifique) dimanche, a rapporté BuzzFeed samedi soir, citant une lettre qu’il avait obtenue qui mentionne 98 exemples de messages de Parler qui « encouragent et incitent à la violence ».

Amazon a refusé de commenter la suspension.

Parler, très sympathique à l’extrême droite, a frappé de nouveaux vents contraires au cours du week-end après que le service de réseau social aurait supprimé un message de l’avocat pro-Trump Lin Wood, où il menaçait de violer le vice-président Mike Pence.

Cela survient alors que Parler sera probablement mis hors ligne pendant une semaine après que Google et Apple l’ont retiré de leurs magasins d’applications et qu’Amazon ait annoncé qu’il le démarrerait hors de son service d’hébergement Web, limitant considérablement sa portée à ses plus de 10 millions d’utilisateurs après que l’application soit parmi ceux utilisés pour organiser les émeutes meurtrières au Capitole américain.

Le message de Wood a violé les conditions de service de l’entreprise et a été supprimé, a déclaré à Mediaite le directeur général de Parler, John Matze.

« Préparez les pelotons d’exécution. Pence passe en PREMIER », a écrit Wood jeudi sur Parler, selon Mediaite.

Woods a répondu sur son récit de Parler: « L’utilisation de l’hyperbole rhétorique n’est PAS illégale », a-t-il écrit, exposant en outre une punition pour trahison et déclarant que seule la police peut l’administrer. « Parler ne devrait PAS refroidir la liberté d’expression, y compris l’hyperbole rhétorique. »

Wood a été définitivement banni de Twitter après avoir promu les émeutes au Capitole américain mercredi.

Interdiction de Trump:Le président Trump banni définitivement de Twitter au risque d’inciter à la violence

YouTube supprime la vidéo de Rudy Giuliani:La chaîne de Steve Bannon a également été supprimée en raison de la désinformation

Parler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de USA TODAY, mais Matze a écrit dans un message sur son site que le réseau social pourrait bientôt être « indisponible sur Internet pendant une semaine au fur et à mesure que nous reconstruisons à partir de zéro ».

Dimanche, Matze a déclaré dans une interview sur Fox News que le site tenterait de « se remettre en ligne le plus rapidement possible ». Il a ajouté que l’interdiction de Big Tech sur l’application pourrait mettre l’entreprise à la faillite.

« Tous les fournisseurs, des services de messagerie texte aux fournisseurs de courrier électronique en passant par nos avocats, nous ont tous abandonnés le même jour », a déclaré Matze sur Fox News. « Cela mettrait n’importe qui à la faillite. Cette chose pourrait détruire n’importe qui. »

Le réseau social, lancé en 2018, est devenu populaire parmi les conservateurs et est devenu un foyer non modéré pour des opinions plus extrêmes en 2020 lorsque Facebook et Twitter ont renforcé leur modération et leur étiquetage de contenu.

La perte d’accès aux magasins d’applications de Google et d’Apple – dont les systèmes d’exploitation alimentent des centaines de millions de smartphones – limite considérablement la portée de Parler, même si elle continuera d’être accessible via un navigateur Web.

La perte d’Amazon Web Services signifiera que Parler devra se démener pour trouver un autre hébergeur Web, en plus de la réingénierie.

Vendredi, Google a retiré l’application de médias sociaux de son App Store parce qu’elle représentait une «menace pour la sécurité publique».

Apple a emboîté le pas samedi soir. Alors que l’application de médias sociaux était la meilleure application gratuite samedi, Apple a déclaré dans un communiqué envoyé aux États-Unis AUJOURD’HUI qu’il avait suspendu Parler.

«Nous avons toujours soutenu divers points de vue représentés sur l’App Store, mais il n’y a pas de place sur notre plate-forme pour les menaces de violence et d’activités illégales», indique le communiqué d’Apple. « Parler n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération de ces menaces à la sécurité des personnes. »

Le service, vieux de deux ans, revendique plus de 12 millions d’utilisateurs, bien que la société d’analyse d’applications mobiles Sensor Tower estime le nombre à 10 millions dans le monde, dont 8 millions aux États-Unis.

Les partisans affirment que Parler préserve la liberté d’expression et corrige la portée excessive des principales plateformes de médias sociaux, qui ont appliqué des étiquettes ou limité la portée de nombreux messages trompeurs du président Donald Trump pendant la semaine des élections.

Les comptes Facebook et Instagram de Trump ont été empêchés de publier « indéfiniment » jeudi. Twitter a fait un pas plus fort en suspendant définitivement Trump de sa plateforme vendredi soir.

Contribuant: Jessica Guynn, Josh Rivera, Nathan Bomey, USA TODAY; The Associated Press